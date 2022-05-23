https://tr.sputniknews.com/20220523/imf-kuresel-ekonomi-ikinci-dunya-savasindan-bu-yana-en-kotu-durumda-1056605643.html

IMF: Küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda

IMF: Küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun başlangıcında konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı, küresel çapta ekonomik büyümenin yavaşlama, enflasyonun... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:47+0300

2022-05-23T19:47+0300

2022-05-23T19:49+0300

ekonomi

imf

kristalina georgieva

küresel

ekonomi

kriz

büyüme

yavaşlama

durgunluk

ukrayna krizi

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Küresel ekonominin '2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavıyla karşı karşıya olduğunu' söyleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid pandemisinin üstüne Ukrayna'daki çatışmaların gelmesiyle kriz üstüne kriz çıktığını, bu yüzden hayatların mahvolduğunu, büyümenin aşağı çekildiğini ve enflasyonu yükseldiğini belirtti. Georgieva, buna finansal piyasalardaki keskin oynaklık ve devam eden iklim değişikliği tehdidi eklendiğinde, insanlığın felaketlerin kesişip birleşmesi potansiyeliyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Dünya çapında artan gıda ve enerji fiyatlarının hane halkını olumsuz etkilediğine dikkat çeken IMF Başkanı, krizin yüksek borçlu kırılgan ülkeler için büyük sorunlar yaratmasını, bu ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması gereğini gündeme getirdi. Dolayısıyla zengin ülkeleri ticaret engellerini azaltmaya, borç sıkıntısı çeken ülkelere yardım etmeye ve sınır ötesi ödeme sistemlerini iyileştirmeye çağırdı.IMF uyarısı, küresel resesyon endişesinin arttığı dönemde geldi. Zira Çin'in üretimi devam eden koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle keskin düşüşe geçti, Avrupa ve ABD hayat pahalılığı kriziyle boğuşmakla meşgul, gelişmekte olan piyasalar da önemli bir emtia tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik yaptırımların sonucu olarak gıda kıtlığıyla baş başa.

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imf, kristalina georgieva, küresel, ekonomi, kriz, büyüme, yavaşlama, durgunluk, ukrayna krizi, kovid-19, pandemi, iklim değişikliği