Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220523/imf-kuresel-ekonomi-ikinci-dunya-savasindan-bu-yana-en-kotu-durumda-1056605643.html
IMF: Küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda
IMF: Küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun başlangıcında konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı, küresel çapta ekonomik büyümenin yavaşlama, enflasyonun... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:47+0300
2022-05-23T19:49+0300
ekonomi
imf
kristalina georgieva
küresel
ekonomi
kriz
büyüme
yavaşlama
durgunluk
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104179/18/1041791868_0:67:1000:630_1920x0_80_0_0_a3a91e5925552fded5684b8e61efba2e.jpg
Küresel ekonominin '2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavıyla karşı karşıya olduğunu' söyleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid pandemisinin üstüne Ukrayna'daki çatışmaların gelmesiyle kriz üstüne kriz çıktığını, bu yüzden hayatların mahvolduğunu, büyümenin aşağı çekildiğini ve enflasyonu yükseldiğini belirtti. Georgieva, buna finansal piyasalardaki keskin oynaklık ve devam eden iklim değişikliği tehdidi eklendiğinde, insanlığın felaketlerin kesişip birleşmesi potansiyeliyle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Dünya çapında artan gıda ve enerji fiyatlarının hane halkını olumsuz etkilediğine dikkat çeken IMF Başkanı, krizin yüksek borçlu kırılgan ülkeler için büyük sorunlar yaratmasını, bu ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması gereğini gündeme getirdi. Dolayısıyla zengin ülkeleri ticaret engellerini azaltmaya, borç sıkıntısı çeken ülkelere yardım etmeye ve sınır ötesi ödeme sistemlerini iyileştirmeye çağırdı.IMF uyarısı, küresel resesyon endişesinin arttığı dönemde geldi. Zira Çin'in üretimi devam eden koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle keskin düşüşe geçti, Avrupa ve ABD hayat pahalılığı kriziyle boğuşmakla meşgul, gelişmekte olan piyasalar da önemli bir emtia tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik yaptırımların sonucu olarak gıda kıtlığıyla baş başa.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104179/18/1041791868_0:0:888:666_1920x0_80_0_0_67cdf8a43116f299ad4253b0432d7c41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imf, kristalina georgieva, küresel, ekonomi, kriz, büyüme, yavaşlama, durgunluk, ukrayna krizi, kovid-19, pandemi, iklim değişikliği

IMF: Küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda

19:47 23.05.2022 (güncellendi: 19:49 23.05.2022)
© AFP 2022 / Samuel CorumIMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / Samuel Corum
Abone olTelegram
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun başlangıcında konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı, küresel çapta ekonomik büyümenin yavaşlama, enflasyonun yükselme eğilimine geçmesinin gerisinde, Kovid pandemisi, Rusya-Ukrayna çatışması ve iklim değişikliğinin birleşerek büyük bir felaket yaratma potansiyeline dikkat çekti.
Küresel ekonominin '2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük sınavıyla karşı karşıya olduğunu' söyleyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid pandemisinin üstüne Ukrayna'daki çatışmaların gelmesiyle kriz üstüne kriz çıktığını, bu yüzden hayatların mahvolduğunu, büyümenin aşağı çekildiğini ve enflasyonu yükseldiğini belirtti.
Georgieva, buna finansal piyasalardaki keskin oynaklık ve devam eden iklim değişikliği tehdidi eklendiğinde, insanlığın felaketlerin kesişip birleşmesi potansiyeliyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.
Dünya çapında artan gıda ve enerji fiyatlarının hane halkını olumsuz etkilediğine dikkat çeken IMF Başkanı, krizin yüksek borçlu kırılgan ülkeler için büyük sorunlar yaratmasını, bu ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması gereğini gündeme getirdi. Dolayısıyla zengin ülkeleri ticaret engellerini azaltmaya, borç sıkıntısı çeken ülkelere yardım etmeye ve sınır ötesi ödeme sistemlerini iyileştirmeye çağırdı.
IMF uyarısı, küresel resesyon endişesinin arttığı dönemde geldi. Zira Çin'in üretimi devam eden koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle keskin düşüşe geçti, Avrupa ve ABD hayat pahalılığı kriziyle boğuşmakla meşgul, gelişmekte olan piyasalar da önemli bir emtia tedarikçisi olan Rusya'ya yönelik yaptırımların sonucu olarak gıda kıtlığıyla baş başa.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала