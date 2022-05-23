https://tr.sputniknews.com/20220523/iran-cumhurbaskani-reisi-intikamini-alacagiz-1056586684.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarını mesajı yolladı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T09:52+0300
2022-05-23T09:52+0300
2022-05-23T10:02+0300
dünya
iran
devrim muhafızları ordusu
ibrahim reisi
suikast
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İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldü. Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.
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iran, devrim muhafızları ordusu, ibrahim reisi, suikast
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız
09:52 23.05.2022 (güncellendi: 10:02 23.05.2022) Abone ol
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarını mesajı yolladı.
İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldü.
Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.
Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.
Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.