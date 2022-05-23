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SON DAKİKA| İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarını mesajı yolladı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
iran
devrim muhafızları ordusu
ibrahim reisi
suikast
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İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldü. Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı. Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı. Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.
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iran, devrim muhafızları ordusu, ibrahim reisi, suikast

İran Cumhurbaşkanı Reisi: İntikamını alacağız

09:52 23.05.2022 (güncellendi: 10:02 23.05.2022)
© AP Photo / Vahid Salemiİbrahim Reisi
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarını mesajı yolladı.
İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın suikast sonucu öldürüldü.
Albay Seyyad Hodayi, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'nde evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. İranlı albayın, aracına motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği aktarıldı.
Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatıldı.
Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı belirtildi.
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