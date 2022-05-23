https://tr.sputniknews.com/20220523/iranda-10-katli-bina-coktu-1-olu-7-yarali-1056596436.html
İran'da 10 katlı bina çöktü: En az 4 ölü, 80 kişi enkazda mahsur
İran'da 10 katlı bina çöktü: En az 4 ölü, 80 kişi enkazda mahsur
İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken binada en az 4 kişi öldü, 80 kişi de enkazda mahsur kaldı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:38+0300
2022-05-23T14:38+0300
2022-05-23T14:57+0300
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İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı 'Metropol' adlı binanın çöktüğünü duyurdu. İran Kızılayı şimdiye dek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de kurtarılmayı beklediğini açıkladı.Olay yerine 15 ambulans gönderildi, diğer eyaletlerden de 30 ambulans talebinde bulunuldu. Ayrıca farklı eyaletlerden toplam 50 arama kurtarma ekibi de olay yerine sevk edildi.
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iran, bina
İran'da 10 katlı bina çöktü: En az 4 ölü, 80 kişi enkazda mahsur
14:38 23.05.2022 (güncellendi: 14:57 23.05.2022) Abone ol
İran'ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken binada en az 4 kişi öldü, 80 kişi de enkazda mahsur kaldı.
İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı 'Metropol' adlı binanın çöktüğünü duyurdu.
İran Kızılayı şimdiye dek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin de kurtarılmayı beklediğini açıkladı.
Olay yerine 15 ambulans gönderildi, diğer eyaletlerden de 30 ambulans talebinde bulunuldu. Ayrıca farklı eyaletlerden toplam 50 arama kurtarma ekibi de olay yerine sevk edildi.