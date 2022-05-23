https://tr.sputniknews.com/20220523/istanbulda-kadinlarin-goruntusunu-cekip-paylasan-pakistan-uyruklu-kisi-yakalandi-1056604355.html

İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı

İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T18:38+0300

2022-05-23T18:38+0300

2022-05-23T18:38+0300

türkiye

kadına yönelik taciz

görüntü

göçmen

kaçak işçilik

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir kişinin kadınların görüntülerini izinsiz çekerek, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmada kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu T.H, Topçular Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalandı.Şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edilecek.Şüphelinin yakalandığı iş yerine de kaçak işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-kadinlarin-goruntulerini-gizlice-ceken-yabanci-uyruklu-kisi-yakalandi-1056178598.html

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kadına yönelik taciz, görüntü, göçmen, kaçak işçilik