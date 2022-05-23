Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/istanbulda-kadinlarin-goruntusunu-cekip-paylasan-pakistan-uyruklu-kisi-yakalandi-1056604355.html
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T18:38+0300
2022-05-23T18:38+0300
türkiye
kadına yönelik taciz
görüntü
göçmen
kaçak işçilik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054921843_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b68e7aaed15891b93ed5b547a1795cd2.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir kişinin kadınların görüntülerini izinsiz çekerek, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmada kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu T.H, Topçular Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalandı.Şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edilecek.Şüphelinin yakalandığı iş yerine de kaçak işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-kadinlarin-goruntulerini-gizlice-ceken-yabanci-uyruklu-kisi-yakalandi-1056178598.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054921843_81:0:729:486_1920x0_80_0_0_0c21c1af9d32602e82314ffe44f7d363.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadına yönelik taciz, görüntü, göçmen, kaçak işçilik

İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı

18:38 23.05.2022
© AATelefon - Mesaj
Telefon - Mesaj - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir kişinin kadınların görüntülerini izinsiz çekerek, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu T.H, Topçular Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalandı.
Şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edilecek.
Şüphelinin yakalandığı iş yerine de kaçak işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
8 Mayıs, 01:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала