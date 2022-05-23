https://tr.sputniknews.com/20220523/istanbulda-kadinlarin-goruntusunu-cekip-paylasan-pakistan-uyruklu-kisi-yakalandi-1056604355.html
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T18:38+0300
2022-05-23T18:38+0300
2022-05-23T18:38+0300
türkiye
kadına yönelik taciz
görüntü
göçmen
kaçak işçilik
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir kişinin kadınların görüntülerini izinsiz çekerek, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmada kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu T.H, Topçular Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalandı.Şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edilecek.Şüphelinin yakalandığı iş yerine de kaçak işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-kadinlarin-goruntulerini-gizlice-ceken-yabanci-uyruklu-kisi-yakalandi-1056178598.html
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kadına yönelik taciz, görüntü, göçmen, kaçak işçilik
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı
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İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir kişinin kadınların görüntülerini izinsiz çekerek, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu T.H, Topçular Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalandı.
Şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edilecek.
Şüphelinin yakalandığı iş yerine de kaçak işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.