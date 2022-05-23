https://tr.sputniknews.com/20220523/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-muzakerelerimiz-biraz-sure-alacak-1056596097.html
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak
İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:22+0300
2022-05-23T14:22+0300
2022-05-23T14:22+0300
nato
magdalena andersson
türkiye
isveç
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Resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı.Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220521/stoltenberg-turkiyenin-guvenlik-endiseleri-giderilmeli-1056558886.html
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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.
Resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.
Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını da sözlerine ekledi.