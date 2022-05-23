https://tr.sputniknews.com/20220523/isvec-basbakani-andersson-turkiye-ile-muzakerelerimiz-biraz-sure-alacak-1056596097.html

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak

İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile müzakerelerimiz biraz süre alacak

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T14:22+0300

2022-05-23T14:22+0300

2022-05-23T14:22+0300

nato

magdalena andersson

türkiye

isveç

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Resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getiren Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım. Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı.Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını da sözlerine ekledi.

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nato, magdalena andersson, türkiye, isveç