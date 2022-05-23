https://tr.sputniknews.com/20220523/izmir-aciklarinda-53-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1056613092.html
İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T23:31+0300
2022-05-23T23:31+0300
2022-05-23T23:31+0300
türkiye
dikili
izmir
yunanistan
düzensiz göç
göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 28 göçmen kurtarıldı.Ekipler ayrıca, Karaburun ilçesi açıklarında aynı unsurlarca geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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dikili, izmir, yunanistan, düzensiz göç, göçmen
İzmir açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 28 göçmen kurtarıldı.
Ekipler ayrıca, Karaburun ilçesi açıklarında aynı unsurlarca geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.