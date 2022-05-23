Karantinada parti skandalı: Boris Johnson'ın yeni fotoğrafı ortaya çıktı
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın, koronavirüs kısıtlamaları kapsamında halkın büyük etkinliklerde bir araya gelmesinin yasak olduğu dönemde katıldığı partiden fotoğraf basına sızdı.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık'ta düzenlenen bir partiye katıldığına dair yeni fotoğraf ortaya çıktı.
ITV News tarafından elde edilen fotoğrafların, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki görevi sona eren İletişim Direktörü Lee Cain için Kasım 2020'de düzenlenen bir parti sırasında çekildiği belirtildi.
ITV News tarafından elde edilen fotoğrafların, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki görevi sona eren İletişim Direktörü Lee Cain için Kasım 2020'de düzenlenen bir parti sırasında çekildiği belirtildi.
#BREAKING Boris Johnson’s partygate hangover. New pics show him raising a glass during a Downing Street party at the height of COVID lockdowns. @9NewsAUS pic.twitter.com/pjZ6V4UglI— Airlie Walsh (@AirlieWalsh) May 23, 2022
Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı.
Başbakan, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.
Tepkilere neden olan partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in yaptığı soruşturmaya ilişkin raporun bu hafta açıklanması bekleniyor.
İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.
Geçen hafta biten soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.
Başbakan, polisin yaptığı soruşturmada bu etkinlik için para cezası almadı.
Tepkilere neden olan partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray'in yaptığı soruşturmaya ilişkin raporun bu hafta açıklanması bekleniyor.
İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.
Geçen hafta biten soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.
NEW: Just as Dominic Cummings predicted, photos cast doubt on Boris Johnson's claims that he didn't know about No 10 Partygate rule-breaking...https://t.co/FQujoMdF2D— Pippa Crerar (@PippaCrerar) May 23, 2022