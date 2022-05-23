https://tr.sputniknews.com/20220523/kira-artislarina-karsi-sarigulden-oneri-avmler-konut-olsun-1056598250.html

Kira artışlarına karşı Sarıgül’den öneri: 'AVM’ler konut olsun'

Kira artışlarına karşı Sarıgül’den öneri: 'AVM’ler konut olsun'

Ev kiralarında artış devam ederken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül kiraların düşürülmesi için önerisini, partisinin haftalık basın... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T15:25+0300

2022-05-23T15:25+0300

2022-05-23T15:25+0300

politika

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi (tdp)

ev kirası

zam

buğday

hasat

açık cezaevi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056598167_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_7ad481ced92d540be761890a7562d0e5.jpg

Son dönemde ev kiralarında artış hızla devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kiralar ortalama maaş miktarlarının çok üzerine çıktı. Bazı bölgelerde kiralık ev bulmak zorlaştı. Artan ev kiralarına karışı bir öneri de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den geldi.Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Sarıgül boş olan AVM ve iş yerlerinin konuta dönüştürülmesini bu şekilde kiralık ev sayısının artırılmasını önerdi. Sarıgül “Evden çalışma, evden alışveriş ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle birçok iş yeri ve AVM’nin boş kaldığı, tam dolmadığı, kiracı bulamadığı gözüküyor. İmar planlarında iş yeri, AVM olarak gözüken bu yapıların, gerekli imar değişikliği yapılarak. konut olarak satılmaları sağlansın. Halen yapımı devam eden, bu tip projeler de gerekli imar değişikliği yapılarak konuta çevrilsin. Bunlar konut arzını artıracaktır. Yetkilileri bu önerimizi dikkate almaya ve acil çözüm bulmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Buğday alım fiyatının 8 lira olması lazım’Tarımla ilgili de partisinin önerilerini açıklayan Sarıgül “Buğdayda, hasat zamanı yaklaşıyor. Çiftçimiz taban fiyatın, açıklanmasını bekliyor. Çiftçimizin buğday ekmeye, devam etmesi için, para kazanması lazım. Buradan, yetkilileri uyarıyorum: Geçen yıl, benim çiftçimin buğdayına, 2250 TL fiyat verdiniz, yabancı çiftçilerden ise 6500 TL’ye buğday aldınız. Bu yıl da yabancı çiftçiyi zengin etmeyin. Buğday alım fiyatını en düşük 8 lira olarak belirleyin. Yabancı çiftçiye vereceğiniz, parayı bizim çiftçimize verin” dediSarıgül’den af çağrısıBasın toplantısında 31 Mayıs’ta izinleri biten açık cezaevlerinden kalan hükümlü ve tutuklarla ilgili de konuşan Sarıgül “31 Mayıs’ta sona erecek olan, koronavirüs açık cezaevi izinleri uzatılmazsa, yaklaşık 90 bin kişi yeniden, cezaevine dönecek, zaten ağır olan cezaevi şartları daha da ağırlaşacak. Bu insanlar aylardır, dışarıda, aile kurdular, iş kurdular, evlendiler, topluma adapte oldular. Gelin, bu insanların kurulu düzenini bozmayalım. TBMM’deki partileri bu sorunu, çözmeye çağırıyorum” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220520/konutta-fiyat-artisi-denetimi-bir-gunde-yuzde-30-fiyat-artisi-yapanlar-belirlendi-1056528990.html

https://tr.sputniknews.com/20220523/dunya-gazetesi-yazari-ali-ekber-yildirim-bugday-krizi-ekmek-krizine-donusuyor-1056586247.html

https://tr.sputniknews.com/20220523/konut-fiyat-endeksi-martta-yillik-bazda-yuzde-110-artti-1056597824.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), ev kirası, zam, buğday, hasat, açık cezaevi