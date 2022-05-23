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Kira artışlarına karşı Sarıgül’den öneri: 'AVM’ler konut olsun'
Kira artışlarına karşı Sarıgül’den öneri: 'AVM’ler konut olsun'
Ev kiralarında artış devam ederken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül kiraların düşürülmesi için önerisini, partisinin haftalık basın... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T15:25+0300
2022-05-23T15:25+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
ev kirası
zam
buğday
hasat
açık cezaevi
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Son dönemde ev kiralarında artış hızla devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kiralar ortalama maaş miktarlarının çok üzerine çıktı. Bazı bölgelerde kiralık ev bulmak zorlaştı. Artan ev kiralarına karışı bir öneri de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den geldi.Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Sarıgül boş olan AVM ve iş yerlerinin konuta dönüştürülmesini bu şekilde kiralık ev sayısının artırılmasını önerdi. Sarıgül “Evden çalışma, evden alışveriş ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle birçok iş yeri ve AVM’nin boş kaldığı, tam dolmadığı, kiracı bulamadığı gözüküyor. İmar planlarında iş yeri, AVM olarak gözüken bu yapıların, gerekli imar değişikliği yapılarak. konut olarak satılmaları sağlansın. Halen yapımı devam eden, bu tip projeler de gerekli imar değişikliği yapılarak konuta çevrilsin. Bunlar konut arzını artıracaktır. Yetkilileri bu önerimizi dikkate almaya ve acil çözüm bulmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.‘Buğday alım fiyatının 8 lira olması lazım’Tarımla ilgili de partisinin önerilerini açıklayan Sarıgül “Buğdayda, hasat zamanı yaklaşıyor. Çiftçimiz taban fiyatın, açıklanmasını bekliyor. Çiftçimizin buğday ekmeye, devam etmesi için, para kazanması lazım. Buradan, yetkilileri uyarıyorum: Geçen yıl, benim çiftçimin buğdayına, 2250 TL fiyat verdiniz, yabancı çiftçilerden ise 6500 TL’ye buğday aldınız. Bu yıl da yabancı çiftçiyi zengin etmeyin. Buğday alım fiyatını en düşük 8 lira olarak belirleyin. Yabancı çiftçiye vereceğiniz, parayı bizim çiftçimize verin” dediSarıgül’den af çağrısıBasın toplantısında 31 Mayıs’ta izinleri biten açık cezaevlerinden kalan hükümlü ve tutuklarla ilgili de konuşan Sarıgül “31 Mayıs’ta sona erecek olan, koronavirüs açık cezaevi izinleri uzatılmazsa, yaklaşık 90 bin kişi yeniden, cezaevine dönecek, zaten ağır olan cezaevi şartları daha da ağırlaşacak. Bu insanlar aylardır, dışarıda, aile kurdular, iş kurdular, evlendiler, topluma adapte oldular. Gelin, bu insanların kurulu düzenini bozmayalım. TBMM’deki partileri bu sorunu, çözmeye çağırıyorum” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220520/konutta-fiyat-artisi-denetimi-bir-gunde-yuzde-30-fiyat-artisi-yapanlar-belirlendi-1056528990.html
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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), ev kirası, zam, buğday, hasat, açık cezaevi

Kira artışlarına karşı Sarıgül’den öneri: 'AVM’ler konut olsun'

15:25 23.05.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim Partisi
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Ev kiralarında artış devam ederken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül kiraların düşürülmesi için önerisini, partisinin haftalık basın toplantısında açıkladı. Sarıgül “İmar planlarında iş yeri, AVM olarak gözüken bu yapıların, gerekli imar değişikliği yapılarak, konut olarak satılmaları sağlansın” dedi.
Son dönemde ev kiralarında artış hızla devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki kiralar ortalama maaş miktarlarının çok üzerine çıktı. Bazı bölgelerde kiralık ev bulmak zorlaştı. Artan ev kiralarına karışı bir öneri de Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den geldi.
Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Sarıgül boş olan AVM ve iş yerlerinin konuta dönüştürülmesini bu şekilde kiralık ev sayısının artırılmasını önerdi. Sarıgül “Evden çalışma, evden alışveriş ve ekonomideki sıkıntılar nedeniyle birçok iş yeri ve AVM’nin boş kaldığı, tam dolmadığı, kiracı bulamadığı gözüküyor. İmar planlarında iş yeri, AVM olarak gözüken bu yapıların, gerekli imar değişikliği yapılarak. konut olarak satılmaları sağlansın. Halen yapımı devam eden, bu tip projeler de gerekli imar değişikliği yapılarak konuta çevrilsin. Bunlar konut arzını artıracaktır. Yetkilileri bu önerimizi dikkate almaya ve acil çözüm bulmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
TOKİ - Konut - Daire - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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Konutta fiyat artışı denetimi: Bir günde yüzde 30 fiyat artışı yapanlar belirlendi
20 Mayıs, 11:44

‘Buğday alım fiyatının 8 lira olması lazım’

Tarımla ilgili de partisinin önerilerini açıklayan Sarıgül “Buğdayda, hasat zamanı yaklaşıyor. Çiftçimiz taban fiyatın, açıklanmasını bekliyor. Çiftçimizin buğday ekmeye, devam etmesi için, para kazanması lazım. Buradan, yetkilileri uyarıyorum: Geçen yıl, benim çiftçimin buğdayına, 2250 TL fiyat verdiniz, yabancı çiftçilerden ise 6500 TL’ye buğday aldınız. Bu yıl da yabancı çiftçiyi zengin etmeyin. Buğday alım fiyatını en düşük 8 lira olarak belirleyin. Yabancı çiftçiye vereceğiniz, parayı bizim çiftçimize verin” dedi
Arpa, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım: Buğday krizi ekmek krizine dönüşüyor
09:32

Sarıgül’den af çağrısı

Basın toplantısında 31 Mayıs’ta izinleri biten açık cezaevlerinden kalan hükümlü ve tutuklarla ilgili de konuşan Sarıgül “31 Mayıs’ta sona erecek olan, koronavirüs açık cezaevi izinleri uzatılmazsa, yaklaşık 90 bin kişi yeniden, cezaevine dönecek, zaten ağır olan cezaevi şartları daha da ağırlaşacak. Bu insanlar aylardır, dışarıda, aile kurdular, iş kurdular, evlendiler, topluma adapte oldular. Gelin, bu insanların kurulu düzenini bozmayalım. TBMM’deki partileri bu sorunu, çözmeye çağırıyorum” değerlendirmesini yaptı.
Kocaeli - konut - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
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Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 110 arttı
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