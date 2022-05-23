https://tr.sputniknews.com/20220523/kommersant-levis-rusyadaki-is-agini-satacak-turk-fiba-holding-potansiyel-alicilar-arasinda---1056591424.html
Kommersant: Levi’s, Rusya’daki iş ağını satacak, Türk Fiba Holding potansiyel alıcılar arasında
Kommersant: Levi’s, Rusya’daki iş ağını satacak, Türk Fiba Holding potansiyel alıcılar arasında
Kommersant gazetesine konuşan kaynaklar ABD'li giyim firması Levi's'ın Rusya pazarından tamamen ayrılma kararı aldığını, bu sebeple iş ağını satmak istediğini... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T12:28+0300
2022-05-23T12:28+0300
2022-05-23T12:28+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
levi's
fiba holding
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Kommersant’ın aktardığına göre ABD’li giyim firması Levi’s, 29 yıllık faaliyetlerinin ardından Rusya pazarından nihai olarak ayrılmaya karar verdi. Şirket ülkeye mal sevkiyatını durdurdu ve perakende iş ağını satmak için alıcılar arıyor. Gazetenin kaynakları Rusya’daki potansiyel aracılar arasında (Rusya’da Gap, Marks & Spencer, Banana Republic gibi markaların satış noktalarını geliştiren) Türk Fiba Holding ve bir Rus perakende satış firması olduğunu söyledi. Ancak henüz prensipte bir anlaşmaya varılmadığı bilgisi de verildi. Konuyla ilgili Levi’s ve Fiba Holding’e ulaşılamadı. Levi’s mart ayında Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle Rusya’daki ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını durdurma kararı almıştı.
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rusya, türkiye, levi's, fiba holding
Kommersant: Levi’s, Rusya’daki iş ağını satacak, Türk Fiba Holding potansiyel alıcılar arasında
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Kommersant gazetesine konuşan kaynaklar ABD'li giyim firması Levi's'ın Rusya pazarından tamamen ayrılma kararı aldığını, bu sebeple iş ağını satmak istediğini, potansiyel alıcılar arasında Türkiye'den Fiba Holding'in de olduğunu aktardı.
Kommersant’ın aktardığına göre ABD’li giyim firması Levi’s, 29 yıllık faaliyetlerinin ardından Rusya pazarından nihai olarak ayrılmaya karar verdi. Şirket ülkeye mal sevkiyatını durdurdu ve perakende iş ağını satmak için alıcılar arıyor.
Gazetenin kaynakları Rusya’daki potansiyel aracılar arasında (Rusya’da Gap, Marks & Spencer, Banana Republic gibi markaların satış noktalarını geliştiren) Türk Fiba Holding ve bir Rus perakende satış firması olduğunu söyledi. Ancak henüz prensipte bir anlaşmaya varılmadığı bilgisi de verildi.
Konuyla ilgili Levi’s ve Fiba Holding’e ulaşılamadı.
Levi’s mart ayında Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle Rusya’daki ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını durdurma kararı almıştı.