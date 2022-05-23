https://tr.sputniknews.com/20220523/kommersant-levis-rusyadaki-is-agini-satacak-turk-fiba-holding-potansiyel-alicilar-arasinda---1056591424.html

Kommersant: Levi’s, Rusya’daki iş ağını satacak, Türk Fiba Holding potansiyel alıcılar arasında

Kommersant: Levi’s, Rusya’daki iş ağını satacak, Türk Fiba Holding potansiyel alıcılar arasında

Kommersant gazetesine konuşan kaynaklar ABD'li giyim firması Levi's'ın Rusya pazarından tamamen ayrılma kararı aldığını, bu sebeple iş ağını satmak istediğini... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T12:28+0300

2022-05-23T12:28+0300

2022-05-23T12:28+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

levi's

fiba holding

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Kommersant’ın aktardığına göre ABD’li giyim firması Levi’s, 29 yıllık faaliyetlerinin ardından Rusya pazarından nihai olarak ayrılmaya karar verdi. Şirket ülkeye mal sevkiyatını durdurdu ve perakende iş ağını satmak için alıcılar arıyor. Gazetenin kaynakları Rusya’daki potansiyel aracılar arasında (Rusya’da Gap, Marks & Spencer, Banana Republic gibi markaların satış noktalarını geliştiren) Türk Fiba Holding ve bir Rus perakende satış firması olduğunu söyledi. Ancak henüz prensipte bir anlaşmaya varılmadığı bilgisi de verildi. Konuyla ilgili Levi’s ve Fiba Holding’e ulaşılamadı. Levi’s mart ayında Ukrayna’daki özel operasyonu nedeniyle Rusya’daki ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını durdurma kararı almıştı.

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rusya, türkiye, levi's, fiba holding