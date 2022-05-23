https://tr.sputniknews.com/20220523/komsusunu-tabancayla-olduren-sanik-karincayi-bile-incitemem-1056612522.html

Komşusunu tabancayla öldüren sanık: Karıncayı bile incitemem

Komşusunu tabancayla öldüren sanık: Karıncayı bile incitemem

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunan Adem Ateş'i tabancayla öldürmekten tutuklanan Kemal Yıldız ile tutuksuz sanık baba Kazım Yıldız'ın... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T23:27+0300

2022-05-23T23:27+0300

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komşu

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öldürme

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Aynı binada altlı- üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli uzman çavuş Kemal Yıldız, 'çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü.İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla yaraladı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan evli ve ikiz çocuk babası Adem Ateş kurtarılamadı. Evde yakalanan Kemal Yıldız ile 'azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, tarafların 'gürültü' nedeniyle birbirleriyle önceden tartıştıkları ve olay günü karakola gidip, şikayetçi oldukları belirtildi. Tarafların ifade verdikten sonra eve döndüğü, bu sırada Ateş'in konuşmak için Yıldız'ı aşağıya çağırdığı aktarıldı.İddianamede, Yıldız'ın da beylik tabancasına bir mermi koyarak aşağıya indiği belirtildi. Çıkan tartışmada Yıldız'ın Ateş'i vurduğu yer aldı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında Kazım Yıldız'ın sanık oğluna, 'Ne konuşuyorsun? Bunları öldür gitsin. Başka türlü kurtulamayız. Sen girer çıkarsın, çocuklarına bakarım' dediği de iddianamede yer aldı. Savcı, tutuklu sanık Kemal Yıldız'a 'silahla kasten öldürme', Kazım Yıldız'a ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Kemal Yılmaz, duruşmaya SEGBİS ile katılırken, Adem Ateş'in eşi Senem Ateş ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Kazım Yıldız ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede savunma yapan Kemal Yıldız, Ateş'in hem kendisine hem de eşine hakaretler ettiğini ve yaşanan arbede sırasında içerisinde tek merminin bulunduğu tabancasının ateş aldığını söyledi.'Ailesinden özür dilerim'Yıldız, olaydan dolayı pişman olduğunu ve ailesinden özür dilediğini belirterek, savunmasına şöyle devam etti:Yıldız, dosyada 'azmettirici' olarak yargılanan babası hakkında ise "Babam kimseyle tartışmaz. Kendi halinde kimseyle sorunu olmaz. Yıllardır engelli annem ve ablama bakar. Hangi baba oğlunun cezaevinde olmasını ister? Melek gibidir. Hem maddi hem manevi olarak yanımızda olmuştur" dedi.'Sen yılanın başısın önce seni öldüreceğim'Yıldız'ın ardından bu kez Adem Ateş'in eşi Senem Ateş'e söz verildi. Ateş, "2016 yılından bu yana sürekli gürültü bahanesiyle kapımıza dayanıyorlardı. Misafir geldiğinde duvara vuruyorlardı. 4-5 senedir misafir çağıramaz oldum. Eşimin ağzından küfür çıkmazdı. Bir kere onların kapısını çalmadık. Olay günü çocuğumu okula bırakıp eve geliyordum. Geldiğimde Kemal Bey ve Nilgün Hanım tartışıyordu. Eve girdim. Sesleri duyunca yeniden aşağı indim. Kemal Yıldız bana, 'Sen yılanın başısın. Önce seni öldüreceğim' dedi. Yanındaki babası da 'Ben hapis yattım. Oğlum sizi öldürsün. Onlara ben bakarım' dedi. İfade vermeye gittiğimde eşimin vefat haberini aldım" diye konuştu.Duruşmada tanıklara da söz verildi. Apartman sakinlerinden Ş.B. ve eşi E.B., tutuksuz sanık olan Kazım Yıldız'ın, 'Bunlarla mı uğraşacağız? Vur gitsin' dediğini savunurken, emniyette ifade verdikleri sırada Adem Ateş'in ölüm haberini aldıklarını belirtti. Söz alan mağdur Senem Ateş'in avukatı, Kazım Yıldız'ın da tutuklanması talebinde bulundu.Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Kemal Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, olay anına ilişkin görüntü kaydının Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesi ve tabancaya ilk kimin dokunduğunun tespitine karar verildi. Mahkeme heyeti, Kazım Yıldız'ın tutuklanması talebini ise reddedip duruşmayı erteledi.

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komşu, buca, öldürme