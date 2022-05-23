https://tr.sputniknews.com/20220523/kuzey-korede-kapanma-uygulayan-kim-hocasi-icin-devasa-cenaze-toreni-duzenleyip-maskesiz-katildi-1056588395.html

Kuzey Kore'de kapanma uygulayan Kim, hocası için devasa cenaze töreni düzenleyip maskesiz katıldı

Kuzey Kore'de kapanma uygulayan Kim, hocası için devasa cenaze töreni düzenleyip maskesiz katıldı

Kuzey Kore'de Omicron'dan kaynaklandığı sanılan salgın yüzünden uygulanan sıkı kısıtlamalara rağmen lider Kim Jong-un'u yetiştiren komutan için devasa bir... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T11:47+0300

2022-05-23T11:47+0300

2022-05-23T12:15+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

cenaze töreni

kovid-19

omicron

pandemi

salgın

ateş

maske

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Kovid-19 pandemisi başladığında ülkenin dışarıya kapalı olma durumunu had safhaya çıkartan ve herhangi bir vaka kayıtlara geçirmeyen Kuzey Kore, bu ay salgın ilan etmesi sonrası bir komutanın cenazesi için devlet töreni düzenledi. Salgına rağmen törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dahil devasa katılım oldu. Cenaze töreninde mesafesiz şekilde çok büyük kalabalık görüldü. Çevresindekilerin maske takmasına rağmen maskesiz boy gösteren Kim, sosyal mesafe uygulamaksızın tabutu taşıdı ve elleriyle üstüne toprak attı. Teyitli vaka sayısı 3 milyona yaklaştıKim'i yetiştiren komutan için devasa cenaze töreni, salgının azaldığı açıklamasının ardından geldi. Ancak bu açıklama soru işaretlerini dindirmedi. Kovid'in Omicron varyantından kaynaklandığı sanılan günlük ateşlenen insan sayısını veren Kuzey Kore'nin daha önce başka ülkelerde de görüldüğü üzere gerçek rakamları açıklayıp açıklamadığı şüpheli. Yaklaşık 26 milyon nüfuslu Kuzey Kore'de devlet medyasına göre nisan sonundan beri tanımlanmayan ateş yüzünden toplam 2.8 milyon kişi hastalandı, bunların 68'i öldü. Ancak tanımlanamayan ateş Kovid ise bu son derece düşük bir ölüm oranı. Çok sayıda kişiye Kovid testi yapacak imkanlarının bulunmadığı tahmin edilen Kuzey Kore'de Kovid aşısı olmuş kişi sayısının da çok az olduğu sanılıyor. 12 Mayıs'ta salgın yaşandığını kabul edene dek koronavirüsten azade olduğunda ısrar eden Kuzey Kore, BM destekli COVAX programının sunduğu milyonlarca aşıyı reddetti, Güney Kore ve ABD'nin ilaç ve diğer yardım tekliflerini yanıtsız bıraktı. Devlet medyasının görüntülerini paylaştığı cenaze töreni, 2011 sonunda ölen babası Kim Jong-il'in yerine geçen Kim Jong-un'u bu görev için yetiştiren kişi olarak tanınan Mareşal Hyon Chol Hae için düzenlendi. Ve Kim Jong-il'in ölümü sonrasının en büyük devlet törenlerinden biri oldu. Başkent Pyongyang'da meydanda toplanan binlerce maskeli asker, Hyon'un tabutunu taşıyan cenaze limuzini mezarlığa giderken şapkalarını çıkardı ve sessizce selamladı. Cenazenin geçtiği yolda 'çok sayıda' asker ve vatandaş sıralandı. Maskesiz Kim, diğer üst düzey yetkililerle birlikte Hyon'un tabutunu taşıdı, ulusal mezarlıkta duyguları yüzüne vurmuş gözükürken yüzlerce maskeli yetkili ve askerle birlikte mezarın önünde eğildi ve diz çökerek elleriyle ilk toprağı attı. "Hyon Chol Hae'nin adı her zaman Kim Jong il'in aziz ve yüce ismiyle birlikte anılacaktır" dediği açıklanan Kim, daha önce 19 Mayıs'ta ölen Hyon için kurulan taziye merkezini ziyaretinde ağladı. Kuzey Kore'de Omicron salgınının 25 Nisan askeri geçit töreni ve maske takmayan kalabalıkların katıldığı benzer etkinlikler yüzünden yayıldığı sanılıyor. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı, bölgeden bölgeye seyahat yasağı gibi katı kurallar uygulayan Kuzey Kore'de zaten çok zor durumdaki ekonominin kapanmadan göreceği zararı en aza indirmek için temel tarımsal, endüstriyel ve diğer ekonomik faaliyetler devam ediyor.Devlet medyasındaki bugünkü açıklamaya göre son 24 saatte 167 bin 650 yeni ateş vakası tespit edildi, yaklaşık bir hafta önce 390 bin vakayla görülen zirveye kıyasla kayda değer bir düşüş görüldü, bir kişinin daha öldü ve ateşten ölüm oranı yüzde 0.002 oldu.

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kuzey kore, kim jong-un, cenaze töreni, kovid-19, omicron, pandemi, salgın, ateş, maske, sosyal mesafe