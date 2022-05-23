Lavrov ve Mirzoyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesini konuştu

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Mirzoyan, Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki üçlü anlaşmaların uygulama sürecini ele aldı.



Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesiyle ilgili komisyonun kurulmasıyla ilgili konuları değerlendiren taraflar, bölgesel ekonomi ve ulaştırma ağlarının yeniden faaliyete geçirilmesini konuştu.



Mirzoyan, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına, Azeri-Ermeni ilişkilerinin düzeltilmesine ilişkin sürece yönelik olumlu tutumunu bir kez daha teyit etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.



9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.



26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.