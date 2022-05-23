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https://tr.sputniknews.com/20220523/lavrov-ve-mirzoyan-azerbaycan-ermenistan-sinirinin-yeniden-cizilmesini-konustu-1056604589.html
Lavrov ve Mirzoyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesini konuştu
Lavrov ve Mirzoyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesini konuştu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T18:49+0300
2022-05-23T18:50+0300
dünya
azerbaycan
rusya
ermenistan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Mirzoyan, Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki üçlü anlaşmaların uygulama sürecini ele aldı.Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesiyle ilgili komisyonun kurulmasıyla ilgili konuları değerlendiren taraflar, bölgesel ekonomi ve ulaştırma ağlarının yeniden faaliyete geçirilmesini konuştu.Mirzoyan, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına, Azeri-Ermeni ilişkilerinin düzeltilmesine ilişkin sürece yönelik olumlu tutumunu bir kez daha teyit etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.
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azerbaycan, rusya, ermenistan

Lavrov ve Mirzoyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesini konuştu

18:49 23.05.2022 (güncellendi: 18:50 23.05.2022)
© AAAzerbaycan-Ermenistan
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesini istişare etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Mirzoyan, Moskova, Bakü ve Erivan arasındaki üçlü anlaşmaların uygulama sürecini ele aldı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırının yeniden çizilmesiyle ilgili komisyonun kurulmasıyla ilgili konuları değerlendiren taraflar, bölgesel ekonomi ve ulaştırma ağlarının yeniden faaliyete geçirilmesini konuştu.

Mirzoyan, bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına, Azeri-Ermeni ilişkilerinin düzeltilmesine ilişkin sürece yönelik olumlu tutumunu bir kez daha teyit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde 'üçlü açıklama' denilen, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleştirilmesini öngören anlaşmaları imzalamıştı.

9 Kasım 2020 tarihindeki ilk anlaşmanın ardından bölgeye Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Ayrıca ateşkesin kontrolü için Rus-Türk gözlem merkezi kurulmuştu.

26 Kasım 2021 tarihli bildirideyse Azerbaycan-Ermenistan sınırında istikrar ve güvenliğin artırılması konusunda uzlaşı sağlandığı, Bakü ve Erivan'ın sınırların belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına yönelik adımlar atma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedilmişti.
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