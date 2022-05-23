https://tr.sputniknews.com/20220523/mali-disisleri-yaptirimlar-dunya-ekonomik-sistemini-felc-etti-1056605511.html

Mali Dışişleri: Yaptırımlar dünya ekonomik sistemini felç etti

Mali Dışişleri: Yaptırımlar dünya ekonomik sistemini felç etti

Mali Dışişleri Bakanı Diop, Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının küresel ekonomiyi felç ettiğini ve ileride dünyadaki durumu daha da kötüleştirmeye devam... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T19:36+0300

2022-05-23T19:36+0300

2022-05-23T19:36+0300

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

ukrayna krizi

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Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Sputnik’e demecinde Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının küresel ekonomiyi felç ettiğini, Rusya karşıtı kısıtlama sonuçlarının daha şimdiden yoksul ülkelere zarar verdiğini ve ileride dünyadaki durumu daha da kötüleştirmeye devam edeceğini söyledi.“Şu anda (Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan) durumun tamamını değerlendirmeye yeni başladık. Ancak daha şimdiden tüm yiyecek fiyatlarının yükseldiği not edilebilir. Çok fazla zorluk, çok sorun meydana geliyor. Bankacılık işlemleri de etkilenebilir. Bu zorluklar yarattı ve ekonomik sistemi felç etti. Ve bu elbette ilkönce nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada büyük sorunlarla karşılaşmış olan yoksul ülkeleri vuruyor” uyarısında bulunan Diop, kısıtlamaların dünya genelinde zarar vereceği insan sayısının terörden zarar görenlerin sayısını aşabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.Batı’nın Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların Moskova’yı değil, yoksul ülkeleri vurduğunu vurgulayan Diop, ayrıca birçok insanın gıdaya erişimden yoksun bırakıldıkları için açlıktan ölebileceğini, insani yardımların ve gıda yardımlarının ise bozulan ekonomik, finansal ve ticari bağlar nedeniyle durumu kurtaramayacaklarının altını çizdi.

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ukrayna krizi, rusya, yaptırım