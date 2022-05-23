https://tr.sputniknews.com/20220523/mali-disisleri-yaptirimlar-dunya-ekonomik-sistemini-felc-etti-1056605511.html
Mali Dışişleri: Yaptırımlar dünya ekonomik sistemini felç etti
Mali Dışişleri: Yaptırımlar dünya ekonomik sistemini felç etti
Mali Dışişleri Bakanı Diop, Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının küresel ekonomiyi felç ettiğini ve ileride dünyadaki durumu daha da kötüleştirmeye devam... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:36+0300
2022-05-23T19:36+0300
2022-05-23T19:36+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056547525_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_a4ad73ecebfed55a02eda9bbd9c01eb3.jpg
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Sputnik’e demecinde Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının küresel ekonomiyi felç ettiğini, Rusya karşıtı kısıtlama sonuçlarının daha şimdiden yoksul ülkelere zarar verdiğini ve ileride dünyadaki durumu daha da kötüleştirmeye devam edeceğini söyledi.“Şu anda (Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan) durumun tamamını değerlendirmeye yeni başladık. Ancak daha şimdiden tüm yiyecek fiyatlarının yükseldiği not edilebilir. Çok fazla zorluk, çok sorun meydana geliyor. Bankacılık işlemleri de etkilenebilir. Bu zorluklar yarattı ve ekonomik sistemi felç etti. Ve bu elbette ilkönce nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada büyük sorunlarla karşılaşmış olan yoksul ülkeleri vuruyor” uyarısında bulunan Diop, kısıtlamaların dünya genelinde zarar vereceği insan sayısının terörden zarar görenlerin sayısını aşabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.Batı’nın Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların Moskova’yı değil, yoksul ülkeleri vurduğunu vurgulayan Diop, ayrıca birçok insanın gıdaya erişimden yoksun bırakıldıkları için açlıktan ölebileceğini, insani yardımların ve gıda yardımlarının ise bozulan ekonomik, finansal ve ticari bağlar nedeniyle durumu kurtaramayacaklarının altını çizdi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/14/1056547525_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_838f2db38580ea6b6141d07382e4d1fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, rusya, yaptırım
Mali Dışişleri: Yaptırımlar dünya ekonomik sistemini felç etti
Abone ol
Mali Dışişleri Bakanı Diop, Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının küresel ekonomiyi felç ettiğini ve ileride dünyadaki durumu daha da kötüleştirmeye devam edeceğini belirtti.
Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Sputnik’e demecinde Batı’nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının küresel ekonomiyi felç ettiğini, Rusya karşıtı kısıtlama sonuçlarının daha şimdiden yoksul ülkelere zarar verdiğini ve ileride dünyadaki durumu daha da kötüleştirmeye devam edeceğini söyledi.
“Şu anda (Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaynaklanan) durumun tamamını değerlendirmeye yeni başladık. Ancak daha şimdiden tüm yiyecek fiyatlarının yükseldiği not edilebilir. Çok fazla zorluk, çok sorun meydana geliyor. Bankacılık işlemleri de etkilenebilir. Bu zorluklar yarattı ve ekonomik sistemi felç etti. Ve bu elbette ilkönce nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada büyük sorunlarla karşılaşmış olan yoksul ülkeleri vuruyor” uyarısında bulunan Diop, kısıtlamaların dünya genelinde zarar vereceği insan sayısının terörden zarar görenlerin sayısını aşabileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.
Batı’nın Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların Moskova’yı değil, yoksul ülkeleri vurduğunu vurgulayan Diop, ayrıca birçok insanın gıdaya erişimden yoksun bırakıldıkları için açlıktan ölebileceğini, insani yardımların ve gıda yardımlarının ise bozulan ekonomik, finansal ve ticari bağlar nedeniyle durumu kurtaramayacaklarının altını çizdi.