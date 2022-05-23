Marek Hamsik milli takımı bıraktı

"15 yıl sonra futbol kariyerimin önemli ve harika bir bölümünü kapatmaya karar verdim. Milli futbol kariyerimi bitirdim. Çok gurur duyduğum uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımının büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Milli takımın en büyük başarısındaydım. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası olabildim. Slovakya milli takımını kaptan olarak 50'den fazla karşılaşmada liderlik etmek benim için büyük bir onurdu."