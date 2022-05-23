https://tr.sputniknews.com/20220523/mb-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-5792ye-cikti-1056587810.html

MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye çıktı

MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye çıktı

Merkez Bankası’nın (MB) Mayıs ayına ilişkin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye, dolar kuru beklentisi... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T10:27+0300

2022-05-23T10:27+0300

2022-05-23T10:27+0300

ekonomi

merkez bankası

enflasyon

dolar

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Merkez Bankası’nın Mayıs ayına ilişkin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi 11.5 puanlık artış ile yüzde 57,92’ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44 idi.Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde 15.90 seviyesinde bulunuyor.Yıl sonu büyüme beklentisi ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 3.3 oldu.

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merkez bankası, enflasyon, dolar