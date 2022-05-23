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https://tr.sputniknews.com/20220523/mb-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-5792ye-cikti-1056587810.html
MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye çıktı
MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye çıktı
Merkez Bankası’nın (MB) Mayıs ayına ilişkin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye, dolar kuru beklentisi... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T10:27+0300
2022-05-23T10:27+0300
ekonomi
merkez bankası
enflasyon
dolar
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Merkez Bankası’nın Mayıs ayına ilişkin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi 11.5 puanlık artış ile yüzde 57,92’ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44 idi.Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu. Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde 15.90 seviyesinde bulunuyor.Yıl sonu büyüme beklentisi ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 3.3 oldu.
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merkez bankası, enflasyon, dolar

MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye çıktı

10:27 23.05.2022
© İHAMarket, alışveriş, enflasyon
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Merkez Bankası’nın (MB) Mayıs ayına ilişkin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,92’ye, dolar kuru beklentisi ise 17,57'ye çıktı.
Merkez Bankası’nın Mayıs ayına ilişkin yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi 11.5 puanlık artış ile yüzde 57,92’ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde bu oran yüzde 46,44 idi.
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.
Dolar/TL kuru haftanın ilk gününde 15.90 seviyesinde bulunuyor.
Yıl sonu büyüme beklentisi ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 3.3 oldu.
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