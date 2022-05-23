https://tr.sputniknews.com/20220523/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmen-atamalari-bu-yil-yapilacak-1056593179.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T13:05+0300

2022-05-23T13:05+0300

2022-05-23T13:05+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

eğitim

atanamayan öğretmenler

öğretmen atamaları

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.

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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim, atanamayan öğretmenler, öğretmen atamaları