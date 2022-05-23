https://tr.sputniknews.com/20220523/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmen-atamalari-bu-yil-yapilacak-1056593179.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:05+0300
2022-05-23T13:05+0300
2022-05-23T13:05+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
eğitim
atanamayan öğretmenler
öğretmen atamaları
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/milli-egitim-bakani-mahmut-ozer-hedef-reform-degil-kalite-1050763948.html
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milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim, atanamayan öğretmenler, öğretmen atamaları
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.
Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.
Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.