Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/milli-egitim-bakani-ozer-ogretmen-atamalari-bu-yil-yapilacak-1056593179.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T13:05+0300
2022-05-23T13:05+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
eğitim
atanamayan öğretmenler
öğretmen atamaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052480435_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_12dfb6ff166b11f3c129de6dfa31c996.jpg
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/milli-egitim-bakani-mahmut-ozer-hedef-reform-degil-kalite-1050763948.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1052480435_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_486f2775a98891562f05ab71540574c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), eğitim, atanamayan öğretmenler, öğretmen atamaları

Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmen atamaları bu yıl yapılacak

13:05 23.05.2022
© Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı / TwitterMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı / Twitter
Abone olTelegram
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen ataması yapılacağını ve atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını söyledi.

Hürriyet gazetesine konuşan Özer, öğretmen atamaları konusundaki hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Atama bekleyen öğretmen adayları rahat olsun. Bu söz bakan sözü. Ama ortada sadece söz yok. Atanacak öğretmenler 2022-2023 öğretim yılına yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.
Özer bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının artacağını da söyledi. Yeni atamalarda kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Hedef reform değil, kalite
13 Kasım 2021, 12:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала