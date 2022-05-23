https://tr.sputniknews.com/20220523/misirda-tahil-kriziyle-mucadele-yusuf-peygamberin-bugday-stoku-modeli-esas-alinacak-1056585394.html
Mısır'da tahıl kriziyle mücadele: Yusuf Peygamber modeli esas alınacak
Mısır'da tahıl kriziyle mücadele: Yusuf Peygamber modeli esas alınacak
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve yaptırımlar nedeniyle tahıl fiyatlarındaki artış ve arzdaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak ülkenin... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T08:50+0300
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Tarımsal Üretim İçin Gelecek Projesi'nin açılışında konuştu. Sürmekte olan Ukrayna operasyonu ve yaptırımlardan dolayı bu ülkelerdeki ihracatçıların olumsuz etkilendiğini belirten Sisi, Mısır için yeterli miktarda tahıl stoku elde etme açısından bu yılın zorlu bir yıl olduğunu kaydetti. Sisi, Hazreti Yusuf zamanında yaşanan 'kıtlığa' atıfta bulunarak, Yusuf Peygamber'in buğday stoku modelini esas alacaklarını ve buğday stoku dosyasına önem vereceklerini ifade etti. Mısır, buğday stoklarının kalitesini daha uzun süre korumak, gıda güvenliğini artırmak için çözüm projeleri geliştiriyor. Mısır, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220516/hindistanin-ihracati-yasaklamasinin-ardindan-bugday-fiyatlari-rekor-seviyede-1056406874.html
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mısır, abdülfettah el sisi, buğday, rusya, ukrayna, ekonomi
Mısır'da tahıl kriziyle mücadele: Yusuf Peygamber modeli esas alınacak
08:50 23.05.2022 (güncellendi: 08:52 23.05.2022) Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Rusya'nın Ukrayna operasyonu ve yaptırımlar nedeniyle tahıl fiyatlarındaki artış ve arzdaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları aşmak için 'buğday depolama dosyasına önem vereceklerini' söyledi. Sisi, Yusuf Peygamber'in buğday stoku modelini esas alacaklarını ifade etti .
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Tarımsal Üretim İçin Gelecek Projesi'nin açılışında konuştu.
Sürmekte olan Ukrayna operasyonu ve yaptırımlardan dolayı bu ülkelerdeki ihracatçıların olumsuz etkilendiğini belirten Sisi, Mısır için yeterli miktarda tahıl stoku elde etme açısından bu yılın zorlu bir yıl olduğunu kaydetti.
Sisi, Hazreti Yusuf zamanında yaşanan 'kıtlığa' atıfta bulunarak, Yusuf Peygamber'in buğday stoku modelini esas alacaklarını ve buğday stoku dosyasına önem vereceklerini ifade etti.
Mısır, buğday stoklarının kalitesini daha uzun süre korumak, gıda güvenliğini artırmak için çözüm projeleri geliştiriyor.
Mısır, 9 milyon tonu yerli üretim, 14 milyon tonu ise ithal olmak üzere yıllık ortalama 23 milyon tonluk buğday ile dünyanın en büyük buğday tüketicilerinden biri olarak kabul ediliyor.