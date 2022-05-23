Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/ni-turkiyenin-natonun-genislemesiyle-ilgili-tutumu-ittifaki-uzun-vadede-zayiflatacak-1056581799.html
NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak
NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak
The National Interest, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruşunun ittifakı uzun vade için zayıflatacağını belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T01:31+0300
2022-05-23T01:34+0300
politika
nato
the national interest (ni)
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056440035_0:16:3585:2033_1920x0_80_0_0_bd2e87f184f7916d638064338c4ff460.jpg
The National Interest'te Mark Episkopos imzalı yazıda, Ankara’nın tutumunu değiştirmesi için diğer NATO üyelerinin ona baskı yapabileceği, fakat böyle bir adımın olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.Bu durumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'geri adım atmak yerine çabalarını ikiye katlamayı seçebileceği' kaydedilirken bu bağlamda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alımıyla ilgili duruşu anımsatıldı.Yazıda, “Sonuçlar sadece Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerini baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda NATO’nun dayanışmasında kalıcı bir karma oluşturma riskini de beraberinde getirecek. Bir NATO üyesini sınır dışı etmek için belirlenmiş bir mekanizma yok ve Erdoğan’ın kendi başına ayrılmayı seçmesi de olası değil, ancak mağdur bir Türkiye, ittifakı on yıllara bedel şekilde içeriden zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056440035_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_222c1cce2131735baf5a3a6a90643813.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, the national interest (ni), türkiye

NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak

01:31 23.05.2022 (güncellendi: 01:34 23.05.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
The National Interest, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruşunun ittifakı uzun vade için zayıflatacağını belirtti.
The National Interest'te Mark Episkopos imzalı yazıda, Ankara’nın tutumunu değiştirmesi için diğer NATO üyelerinin ona baskı yapabileceği, fakat böyle bir adımın olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.
Bu durumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'geri adım atmak yerine çabalarını ikiye katlamayı seçebileceği' kaydedilirken bu bağlamda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alımıyla ilgili duruşu anımsatıldı.
Yazıda, “Sonuçlar sadece Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerini baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda NATO’nun dayanışmasında kalıcı bir karma oluşturma riskini de beraberinde getirecek. Bir NATO üyesini sınır dışı etmek için belirlenmiş bir mekanizma yok ve Erdoğan’ın kendi başına ayrılmayı seçmesi de olası değil, ancak mağdur bir Türkiye, ittifakı on yıllara bedel şekilde içeriden zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала