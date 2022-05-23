https://tr.sputniknews.com/20220523/ni-turkiyenin-natonun-genislemesiyle-ilgili-tutumu-ittifaki-uzun-vadede-zayiflatacak-1056581799.html
NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak
NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak
The National Interest, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruşunun ittifakı uzun vade için zayıflatacağını belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T01:31+0300
2022-05-23T01:31+0300
2022-05-23T01:34+0300
politika
nato
the national interest (ni)
türkiye
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The National Interest'te Mark Episkopos imzalı yazıda, Ankara’nın tutumunu değiştirmesi için diğer NATO üyelerinin ona baskı yapabileceği, fakat böyle bir adımın olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.Bu durumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'geri adım atmak yerine çabalarını ikiye katlamayı seçebileceği' kaydedilirken bu bağlamda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alımıyla ilgili duruşu anımsatıldı.Yazıda, “Sonuçlar sadece Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerini baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda NATO’nun dayanışmasında kalıcı bir karma oluşturma riskini de beraberinde getirecek. Bir NATO üyesini sınır dışı etmek için belirlenmiş bir mekanizma yok ve Erdoğan’ın kendi başına ayrılmayı seçmesi de olası değil, ancak mağdur bir Türkiye, ittifakı on yıllara bedel şekilde içeriden zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.
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nato, the national interest (ni), türkiye
NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak
01:31 23.05.2022 (güncellendi: 01:34 23.05.2022) Abone ol
The National Interest, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruşunun ittifakı uzun vade için zayıflatacağını belirtti.
The National Interest'te Mark Episkopos imzalı yazıda,
Ankara’nın tutumunu değiştirmesi için diğer NATO üyelerinin ona baskı yapabileceği, fakat böyle bir adımın olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.
Bu durumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'geri adım atmak yerine çabalarını ikiye katlamayı seçebileceği' kaydedilirken bu bağlamda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alımıyla ilgili duruşu anımsatıldı.
Yazıda, “Sonuçlar sadece Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerini baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda NATO’nun dayanışmasında kalıcı bir karma oluşturma riskini de beraberinde getirecek. Bir NATO üyesini sınır dışı etmek için belirlenmiş bir mekanizma yok ve Erdoğan’ın kendi başına ayrılmayı seçmesi de olası değil, ancak mağdur bir Türkiye, ittifakı on yıllara bedel şekilde içeriden zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.