https://tr.sputniknews.com/20220523/ni-turkiyenin-natonun-genislemesiyle-ilgili-tutumu-ittifaki-uzun-vadede-zayiflatacak-1056581799.html

NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak

NI: Türkiye’nin NATO’nun genişlemesiyle ilgili tutumu, ittifakı uzun vadede zayıflatacak

The National Interest, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili duruşunun ittifakı uzun vade için zayıflatacağını belirtti. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T01:31+0300

2022-05-23T01:31+0300

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politika

nato

the national interest (ni)

türkiye

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The National Interest'te Mark Episkopos imzalı yazıda, Ankara’nın tutumunu değiştirmesi için diğer NATO üyelerinin ona baskı yapabileceği, fakat böyle bir adımın olumsuz sonuçlara yol açabileceği ifade edildi.Bu durumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'geri adım atmak yerine çabalarını ikiye katlamayı seçebileceği' kaydedilirken bu bağlamda Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alımıyla ilgili duruşu anımsatıldı.Yazıda, “Sonuçlar sadece Finlandiya ve İsveç’in NATO üyelik hedeflerini baltalamakla kalmayacak, aynı zamanda NATO’nun dayanışmasında kalıcı bir karma oluşturma riskini de beraberinde getirecek. Bir NATO üyesini sınır dışı etmek için belirlenmiş bir mekanizma yok ve Erdoğan’ın kendi başına ayrılmayı seçmesi de olası değil, ancak mağdur bir Türkiye, ittifakı on yıllara bedel şekilde içeriden zayıflatabilir” ifadesine yer verildi.

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nato, the national interest (ni), türkiye