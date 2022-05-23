Niyazi Koyuncu konseri, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi

"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs Çarşamba günü Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlik için planlanan konserimiz, Pendik Belediye Başkanlığı tarafından "ani bir kararla” iptal edilmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Müzik yaşamım boyunca gerek ben gerekse muhalif kimliğe sahip dostlarımın birçoğu bu baskı, yasak ve sansür ikliminden payımıza düşen ötekileştirici uygulamalara maruz kaldık, kalıyoruz. Kamu kaynaklarıyla topluma bu tip sanatsal etkinlikler düzenleyen bir belediyenin, salt “kendinden olmama” gerekçesiyle üzerine çarpı çektiği müzisyenlere sahne yasağı koymasını kabul etmiyorum. Halkın onlarca sıkıntısını yok sayarak, kendinden olmayan sesi bastırmayı önceleyenlerin müziğimizin sesini kısması, şarkılarımızı yok saymasını utanç verici buluyorum. Düşündüğünü ifade eden sanatçıların etkinlik programlarından çıkarılarak cezalandırıldığı bu anlayışı kamuoyunun önünde mahkûm ediyorum. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum."