Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220523/niyazi-koyuncu-konseri-pendik-belediyesi-tarafindan-iptal-edildi-1056605788.html
Niyazi Koyuncu konseri, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi
Niyazi Koyuncu konseri, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi
Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği konserin AK Partili Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:40+0300
2022-05-23T19:40+0300
türkiye
müzik
konser
pendik belediyesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056475699_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_10879c954353d51338151b314da71ae6.jpg
Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs Çarşamba günü Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlik için planlanan konserin 'muhalif kimliği' gerekçe gösterilerek AK Partili Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu."Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" diyen Koyuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220516/aynur-dogan-konserini-iptal-eden-derince-belediyesi-yetkili-mercilerden-gerekli-izinler-alinmadi-1056407664.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056475699_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cd036a786c136a843126ace89a8b50a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müzik, konser, pendik belediyesi

Niyazi Koyuncu konseri, Pendik Belediyesi tarafından iptal edildi

19:40 23.05.2022
© PixabayKonser, müzik
Konser, müzik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Pixabay
Abone olTelegram
Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği konserin AK Partili Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini açıkladı.
Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs Çarşamba günü Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlik için planlanan konserin 'muhalif kimliği' gerekçe gösterilerek AK Partili Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.
"Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" diyen Koyuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs Çarşamba günü Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlik için planlanan konserimiz, Pendik Belediye Başkanlığı tarafından "ani bir kararla” iptal edilmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Müzik yaşamım boyunca gerek ben gerekse muhalif kimliğe sahip dostlarımın birçoğu bu baskı, yasak ve sansür ikliminden payımıza düşen ötekileştirici uygulamalara maruz kaldık, kalıyoruz. Kamu kaynaklarıyla topluma bu tip sanatsal etkinlikler düzenleyen bir belediyenin, salt “kendinden olmama” gerekçesiyle üzerine çarpı çektiği müzisyenlere sahne yasağı koymasını kabul etmiyorum. Halkın onlarca sıkıntısını yok sayarak, kendinden olmayan sesi bastırmayı önceleyenlerin müziğimizin sesini kısması, şarkılarımızı yok saymasını utanç verici buluyorum. Düşündüğünü ifade eden sanatçıların etkinlik programlarından çıkarılarak cezalandırıldığı bu anlayışı kamuoyunun önünde mahkûm ediyorum. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum."
Aynur Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
YAŞAM
Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı
16 Mayıs, 13:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала