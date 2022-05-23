https://tr.sputniknews.com/20220523/polonyanin-norvec-ukrayna-krizinden-gelen-petrol-krini-paylassin-talebi-osloyu-karistirdi-1056599486.html

Polonya'nın 'Norveç, Ukrayna krizinden gelen petrol kârını paylaşsın' talebi Oslo'yu karıştırdı

Polonya'nın 'Norveç, Ukrayna krizinden gelen petrol kârını paylaşsın' talebi Oslo'yu karıştırdı

Polonyalı gençlik örgütleriyle buluşmasında Ukrayna krizinde artan petrol-gaz gelirini paylaşması için Norveç'e mektup yazmalarını isteyen Başbakan... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T16:17+0300

2022-05-23T16:17+0300

2022-05-23T16:44+0300

ukrayna krizi

polonya

norveç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1042682121_0:334:2452:1713_1920x0_80_0_0_b1420542e8a740e2553505cddf87662f.jpg

Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar yüzünden enerji fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Rusya karşıtı kampın en yüksek sesi Polonya'nın Norveç'in artan petrol gelirlerini Ukrayna ve Ukrayna krizinden etkilenen ülkelere vermesini istemesi, Oslo'da tartışma yarattı. "Norveç, Ukrayna’daki olaylarla ortaya çıkan durumdan dolaylı olarak avantaj sağlıyor. 5 milyonluk küçük Norveç devletinin petrol ve doğalgazda son yılların ortalamasını aşan aşırı kârları 100 milyar euroyu aşıyor. Bu normal değil, doğru değil, adil değil" diyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin "Bu aşırı, devasa kârları derhal paylaşmalılar" talebine, Norveç hükümetinden ret cevabı geldi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Eivind Vad Petersson, Norveç petrol ve gazından elde edilen gelir artışının esas olarak gelecek nesiller için Varlık Fonu'na gittiğini söyledi."Ukrayna çatışmaları sonucunda petrol ve gaz gelirleri artmış olsa da, fonun değeri yeni yıldan bu yana yaklaşık 550 milyar kron (yaklaşık 57 milyar dolar) düştü. Borsadaki düşüş ve diğer etkenler bunda rol oynadı" diyen Vad Petersson, "Aynı zamanda yüksek elektrik ve benzin fiyatlarından Norveç ekonomisi ve Norveçli tüketiciler de olumsuz etkileniyor" vurgusunu yaptı. Dışişleri Müsteşarı, Norveç'in Ukrayna'yı desteklediğini ve buna devam edeceğini sözlerine ekledi. 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapan Norveç Varlık Fonu'nun gelirlerinin çok az bölümü hükümet tarafından kullanılabiliyor, kalan kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. 1 trilyon doların üzerinde varlığıyla dünyanın en büyük servet fonu konumunda. Oslo Metropolitan Üniversitesi'ne bağlı Norveç Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırmacısı Jørn Holm Hansen, 'dikkatleri kendi sorunlarından uzaklaştırmak için diğer ülkelere sözlü saldırılar başlatmanın Polonya hükümetinin genetik kodlarında olduğunu' söyledi. Morawiecki'nin Norveç'e çatarak 'Polonya'da büyüyen Ukraynalı sığınmacı krizine karşı paratoner oluşturmaya çalıştığı' yorumunu yapan akademisyen, "Bunun bazı maliyetleri var. Örneğin, Polonya şehirlerinde kira fiyatları keskin şekilde tırmandı. Ukraynalı sığınmacılar artık Varşova nüfusunun yüzde 20'sini oluşturuyor" dedi. "İktidar partisinin sağındaki gruplar yabancı düşmanlığını körüklemeye ve Polonya'nın kendi yoksullarından evvel Ukraynalılara öncelik vermenin doğru olup olmadığını sorgulamaya başladı" izlenimini aktaran Holm Hansen, “Başbakan profesyonel bir politikacı. Önceden düşünmeden böyle açıklamalar yapmayan bir kişi" hatırlatması yaparak ekledi:"Mesaj içerdeki kendi tabanına yönelik. Rejim bu şekilde işliyor. Büyük sorunların diğer bazı ülkelerden kaynaklandığı ve dolayısıyla çözümün diğer Avrupa ülkelerinden gelmesi gerektiği mesajını veriyor." Ancak Polonya Başbakanı'na Norveç'teki Yeşiller'den destek geldi. Yeşiller milletvekili Lan Marie Berg, Norveç'in çok para kazandığını söyleyerek “Varlık Fonu'na koymanın yanlış olduğunu, Ukrayna'nın yeniden inşası için bir dayanışma fonuna koymanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.Batı Avrupa'nın en önemli enerji ihracatçılarından Norveç, 2021'de AB ve Birleşik Krallık'ın tüm gaz talebinin dörtte birine yakınını karşıladı. Mart ayında enerji fiyatları artıp arz azalırken, Avrupa'ya yardımcı olmak için gaz üretimini artırma sözü verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220522/polonya-basbakanindan-norvece-petrol-gelirlerini-ukrayna-ile-paylasma-cagrisi-1056578332.html

polonya

norveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonya, norveç