Prof. Dr. Azap: Kovid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz
© İHA / BEKİR TOSUNAlpay Azap
© İHA / BEKİR TOSUN
Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Prof. Dr. Alpay Azap "Endişeler çok haksız değil. Bu hastalık insandan insana bulaşıyor. Kovid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz" dedi.
Başta Avrupa ülkeleri ve ABD ile Kanada olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı, gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz” dedi.
Habertürk TV canlı yayına katılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Alpay Azap, "Endişeler yersiz değil" dedi ve uyardı:
"Kovid herkesi çok yordu ve daha duyarlı hale getirdi ama endişeler de çok yersiz değil. Bu hastalığın pandemi yapma olasılığı var. Çok kıtada çok insanı birden etkileme olasılığı söz konusu. Teknik olarak buna pandemi diyoruz. Ama pandemi deyince hepimizin aklına Kovid 19 gibi bir pandemi geliyor. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu, toplu bulunan yerlerin kapatıldığı, insanların evlerine hapsedildiği salgın hastalık akla geliyor. Böyle bir pandemi, bu düzeyde bir pandemi beklemiyoruz. Ama bu hastalık insandan insana bulaşan bir hastalık. Önemli de bir hastalık ama yakın temasla bulaşıyor. Dolayısıyla uzun bir arada bulunmak gerekiyor hasta kişilerle."
Azap, maymun çiçeği virüsünün tanı konmasının bir hayli kolay olduğuna dikkat çekti ve "Şöyle bir özelliği de var Kovid’ten farklı olmak üzere; belirtisizken kişiler bulaştırıcı değiller, şimdiki bilgilerimiz o yönde. Belirtisizken bulaştırmayınca yayılması çok söz konusu değil. Hastalık belirtileri de çok tipik. Başka bir şeyle karıştırılması zor. Tanı konması daha kolay. Belirtili kişileri de izolasyon altına alınca, toplum içinde hızla ve fark etmeden yayılmasını engelleme şansımız var" dedi.
'Yeni varyant olmaz'
Prof. Dr. Azap ayrıca yeni varyantlar konusunda da konuştu ve şunları ifade etti:
"Bu virüs bir DNA virüsü, Kovid-19 gibi RNA virüsü değil. DNA virüslerinin kendini tamir mekanizması olduğu için Kovid’deki gibi yeni varyantlar, aşından kaçacak yeni varyantlar çıkmasını beklemiyoruz. Kovid kadar ciddi bir pandemi yapması söz konusu elbette değil."
'Ciltten de geçebiliyor'
Virüsün yüzeyden de bulaşabildiğini dile getiren Azap, şunları kaydetti:
Bu hastalığın bir değir bulaş yolu da virüsle kirlenmiş cansız yüzeyler… Çarşaf, havlu gibi yüzeylerde bir miktar daha düz canlı kalabiliyor. Buralara temas eden kişilere ciltten de geçebiliyor, ciltteki küçük çatlaklardan da girebiliyor.