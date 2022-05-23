https://tr.sputniknews.com/20220523/prof-dr-azap-kovid-19-ile-karsilastiracak-olursak-kabus-diyemeyiz-kotu-bir-ruya-diyebiliriz-1056587646.html

Prof. Dr. Azap: Kovid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz

Prof. Dr. Azap: Kovid-19 ile karşılaştıracak olursak kabus diyemeyiz, kötü bir rüya diyebiliriz

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili Prof. Dr. Alpay Azap "Endişeler çok haksız değil. Bu hastalık insandan insana bulaşıyor. Kovid-19 ile karşılaştıracak olursak... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T10:23+0300

2022-05-23T10:23+0300

2022-05-23T10:23+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

afrika

avrupa

pandemi

alpay azap

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Başta Avrupa ülkeleri ve ABD ile Kanada olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığı, gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz” dedi.Habertürk TV canlı yayına katılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Alpay Azap, "Endişeler yersiz değil" dedi ve uyardı:Azap, maymun çiçeği virüsünün tanı konmasının bir hayli kolay olduğuna dikkat çekti ve "Şöyle bir özelliği de var Kovid’ten farklı olmak üzere; belirtisizken kişiler bulaştırıcı değiller, şimdiki bilgilerimiz o yönde. Belirtisizken bulaştırmayınca yayılması çok söz konusu değil. Hastalık belirtileri de çok tipik. Başka bir şeyle karıştırılması zor. Tanı konması daha kolay. Belirtili kişileri de izolasyon altına alınca, toplum içinde hızla ve fark etmeden yayılmasını engelleme şansımız var" dedi.'Yeni varyant olmaz'Prof. Dr. Azap ayrıca yeni varyantlar konusunda da konuştu ve şunları ifade etti:'Ciltten de geçebiliyor'Virüsün yüzeyden de bulaşabildiğini dile getiren Azap, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220522/bakan-fahrettin-kocadan-maymun-cicegi-hastaligi-aciklamasi-musterih-olun-1056575240.html

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maymun çiçeği virüsü, afrika, avrupa, pandemi, alpay azap