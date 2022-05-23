https://tr.sputniknews.com/20220523/rus-avm-yatirimcilari-turk-sirketlerin-rusyada-yatirim-yapmalari-icin-gorusuyoruz--1056589129.html

Rus AVM yatırımcıları: 'Türk şirketlerin Rusya’da yatırım yapmaları için görüşüyoruz'

Rus AVM yatırımcıları: 'Türk şirketlerin Rusya’da yatırım yapmaları için görüşüyoruz'

Rus AVM yatırımcıları, son dönemde Türk markalarla hızlanan görüşme trafiğini değerlendirdi. “Rus tüketiciler Türk markalarını, ödedikleri paranın karşılığını... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T11:25+0300

2022-05-23T11:25+0300

2022-05-23T11:25+0300

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Türk markalar ve Rus alışveriş merkezi yatırımcıları arasında son aylarda görüşmeler hız kazandı. Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) öncülüğünde yapılan toplantıların ilki, nisan ayında, ikincisi ise 12-15 Mayıs’ta Türk yetkililerin Rusya ziyaretiyle gerçekleşti. 'Rus tüketiciler, Türk markalarını çok sıcak karşılıyor'Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkanı Dmitriy Moskalenko, yaklaşık 2 aydır yapılan görüşmeleri son derece olumlu değerlendirdiklerini belirtti. “Türkiye, Rusya’nın ithalatında önemli bir ülke. Rusya’dan giden markaların yerine Türk markaların gelmesiyle ilgili yapılan görüşmelerle birlikte, yeni bir aşamaya geçiyoruz” diyen Moskalenko, “Bu sonbaharda Rusya genelinde, perakende sektöründe 3 milyon metrekare büyüklüğünde, 420 futbol sahası kadar alanın boşalacağını öngörüyoruz. Henüz Rusya’da yer almayan Türk markaları için Moskova’dan başlayarak, en iyi AVM’leri tanıtma fırsatı sunduk. Türk şirketlerin Rusya’da uzun süre kalmaları ve kârlı yatırımlar yapabilmeleri için görüşüyoruz. Rus tüketiciler, Türk markalarını çok sıcak karşılıyor” dedi.'Türk şirketlerin en büyük artısı, tam anlamıyla gelişmiş perakendeciler olmaları'“Batı’da Kaliningrad’dan doğuda Vladivostok’a kadar Rusya’ya ilk kez gelecek markalar için eşsiz gelişim fırsatı var” diyen Moskalenko, bu fırsatın uzun süre devam etmeyebileceğini vurguladı. “Türk şirketlerin en büyük artısı, tam anlamıyla gelişmiş perakendeciler olmaları” diyen Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi İcra Direktörü Oleg Voytsehovskiy ise şunları söyledi: 'Yeni markalarınsa yakın zamanda Rusya’da var olacağına inanıyoruz'Toplantılara katılan diğer isim ise Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin de üyesi olan ADG Group’un Satış Müdürü Anna Papaskiri oldu. “Bu toplantılar, fırsatları daha iyi anlamamız ve iş birliği yollarını tartışmamız için çok önemliydi” diyen Papaskiri, “Yeni markalarınsa yakın zamanda Rusya’da var olacağına inanıyoruz. Rus tüketicisi Türk tekstilini ‘ödenilen paranın karşılığı alınan’ güçlü bir marka olarak görüyor. Toplantıların ardından, pazara girecek yeni markaların listesini belirlemeyi umuyoruz. Markaların pazarı hali hazırda tanıyan yerel ortaklar tarafından mı temsil edileceği yoksa doğrudan satış için yerel ofislerin mi açılacağı konusunu netleştirmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.İlk 20 pazardan biriMoskova’nın yaklaşık 12 milyonluk nüfusu, çevredeki yerleşim yerleriyle, bu 20 milyona kadar çıkıyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2021’de Moskova’daki toplam tüketim harcaması 180 milyar dolar oldu. Bu da Moskova’yı Doğu Avrupa’nın en büyük pazarı haline getirdi. 2021’de Rusya’da moda perakende pazarı yüzde 9 artış gösterdi; büyümenin yüzde 67’si ise giyimden geldi.AVM açılışında son 5 yılın rekoruRusya Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin bilgilerine göre, Rusya’daki AVM sayısı bin 700. Edinilen bilgilere göre, sadece Moskova’da 294 AVM bulunuyor. Sektör temsilcilerinin yorumuna göre, 2021 yılında Rusya’da AVM açılışlarında m2 olarak son 5 yılın rekoru kırıldı. Papaskiri’ye göre tüm bu gelişmelerle birlikte, Rus tüketiciler yeni markalar görmek ve seçenekler arasından tercih yapmak istiyor:160 marka pazardan çıktıKNIGHT Frank’in yılın ilk çeyreğinde yaptığı araştırmaya göre, mart ayından bu yana 160 yabancı marka Rusya’daki faaliyetlerine son verdi. Son olarak McDonald’s, Rusya’daki 850 restoranını satmak için anlaşmaya vardı. Zurich Insurance Group da şirketin yeni bir marka altında bağımsız olarak faaliyet göstereceğini duyurdu. BMD’ye göre hali hazırda Rusya’da 32 Türk markası faaliyet gösteriyor ve markaların toplam 655 mağazası ve 2 bin 500 satış noktası bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220427/abnin-6-yaptirim-paketi-yolda-rusyaya-yonelik-hangi-ambargolar-uygulaniyor-1055895494.html

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türkiye, rusya, yatırım, avm, ticaret, marka, ambargo