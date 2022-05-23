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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/rus-disisleri-azovstalde-teslim-olan-ukraynali-esirlerin-takasi-masaya-gelebilir-1056592082.html
Rus Dışişleri: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin takası masaya gelebilir
Rus Dışişleri: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin takası masaya gelebilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan Ukraynalı esirlerin de yer alacağı olası bir takası... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T12:33+0300
2022-05-23T12:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
azovstal
rusya
andrey rudenko
esir
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Gazetecilerle bir araya gelen Rudenko, Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin Rus askerlerle takasının görüşülüp görüşülmediği sorusuna "Benim yetkim dahilinde değil. Görüşülüyor, muhtemelen tüm bunlar görüşülüyor" dedi.Rudenko, aklıselimle çelişmeyen hiçbir olasılığı dışlamadığının altını çizdi.'Olumlu tutum sergilenirse, müzakerelere dönmeye hazırız'Ukrayna'nın olumlu tutum sergilemesi halinde Ruya'nın müzakerelere dönmeye hazır olduğunu kaydeden Rudenko, "Mevcut müzakereleri dondurmak ve her şeyi duraklatmak bizim inisiyatifimiz değil. Ukrayna olumlu tutum sergilediğinde ve sunduğumuz tekliflere en azından bir karşılık verdiğinde masaya dönmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın Rusya'yla yeni toprak gerçekliklerinin tanınmasını öngören her türlü anlaşmayı dışladıkları yönündeki açıklaması da Rudenko'ya soruldu. Rus yetkili, Moskova'nın Kiev'in resmi tutumunu dikkate aldığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220520/soygu-azovstalde-1908-asiri-milliyetci-teslim-oldu-1056532158.html
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ukrayna, azovstal , rusya, andrey rudenko, esir

Rus Dışişleri: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin takası masaya gelebilir

12:33 23.05.2022
© SputnikUkrayna - Mariupol - Azovstal
Ukrayna - Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan Ukraynalı esirlerin de yer alacağı olası bir takası Kiev'le görüşebileceklerini söyledi.
Gazetecilerle bir araya gelen Rudenko, Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin Rus askerlerle takasının görüşülüp görüşülmediği sorusuna "Benim yetkim dahilinde değil. Görüşülüyor, muhtemelen tüm bunlar görüşülüyor" dedi.
Rudenko, aklıselimle çelişmeyen hiçbir olasılığı dışlamadığının altını çizdi.

'Olumlu tutum sergilenirse, müzakerelere dönmeye hazırız'

Ukrayna'nın olumlu tutum sergilemesi halinde Ruya'nın müzakerelere dönmeye hazır olduğunu kaydeden Rudenko, "Mevcut müzakereleri dondurmak ve her şeyi duraklatmak bizim inisiyatifimiz değil. Ukrayna olumlu tutum sergilediğinde ve sunduğumuz tekliflere en azından bir karşılık verdiğinde masaya dönmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın Rusya'yla yeni toprak gerçekliklerinin tanınmasını öngören her türlü anlaşmayı dışladıkları yönündeki açıklaması da Rudenko'ya soruldu. Rus yetkili, Moskova'nın Kiev'in resmi tutumunu dikkate aldığını kaydetti.
Ukrayna - Mariupol - Azovstal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
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