https://tr.sputniknews.com/20220523/rus-disisleri-azovstalde-teslim-olan-ukraynali-esirlerin-takasi-masaya-gelebilir-1056592082.html

Rus Dışişleri: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin takası masaya gelebilir

Rus Dışişleri: Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin takası masaya gelebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan Ukraynalı esirlerin de yer alacağı olası bir takası... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T12:33+0300

2022-05-23T12:33+0300

2022-05-23T12:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

azovstal

rusya

andrey rudenko

esir

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Gazetecilerle bir araya gelen Rudenko, Azovstal'de teslim olan Ukraynalı esirlerin Rus askerlerle takasının görüşülüp görüşülmediği sorusuna "Benim yetkim dahilinde değil. Görüşülüyor, muhtemelen tüm bunlar görüşülüyor" dedi.Rudenko, aklıselimle çelişmeyen hiçbir olasılığı dışlamadığının altını çizdi.'Olumlu tutum sergilenirse, müzakerelere dönmeye hazırız'Ukrayna'nın olumlu tutum sergilemesi halinde Ruya'nın müzakerelere dönmeye hazır olduğunu kaydeden Rudenko, "Mevcut müzakereleri dondurmak ve her şeyi duraklatmak bizim inisiyatifimiz değil. Ukrayna olumlu tutum sergilediğinde ve sunduğumuz tekliflere en azından bir karşılık verdiğinde masaya dönmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın Rusya'yla yeni toprak gerçekliklerinin tanınmasını öngören her türlü anlaşmayı dışladıkları yönündeki açıklaması da Rudenko'ya soruldu. Rus yetkili, Moskova'nın Kiev'in resmi tutumunu dikkate aldığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220520/soygu-azovstalde-1908-asiri-milliyetci-teslim-oldu-1056532158.html

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ukrayna, azovstal , rusya, andrey rudenko, esir