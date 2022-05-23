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https://tr.sputniknews.com/20220523/rusya-moldova-liderinin-zafer-gunu-ile-ilgili-sozleri-yersiz-1056611593.html
Rusya: Moldova liderinin Zafer Günü ile ilgili sözleri yersiz
Rusya: Moldova liderinin Zafer Günü ile ilgili sözleri yersiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Zafer Günü ile ilgili sözlerinin yersiz olduğunu ve kabalık eşiğinde olduğunu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T22:43+0300
2022-05-23T22:43+0300
dünya
rusya
moldova
maia sandu
söz
kınama
zafer günü
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun 20 Mayıs’ta yerel medyaya açıklamasında yaptığı 'hasımca açıklamalarına' dikkat çekti. Sandu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen zafer vesilesiyle gönderdiği tebrik mesajıyla ilgili olarak, “Tebriklere ihtiyacımız yok, barışa ihtiyacımız var” ifadesini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Zaharova, “Kabalık eşiğinde olan bu tür açıklamaların yersiz olduğu ortada. Söz konusu tebrik, her şeyden önce Moldova Cumhuriyeti vatandaşlarına, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerine ve tarih ile atalarının kahramanlıklarının anısını saygıyla koruyan torunlarına hitap ediyordu” dedi.Moldova’nın dört bir yanında, 9 Mayıs’ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama etkinliklerinin, ülke halkının, faşizmi yenen Sovyet askerlerin kahramanlıklarını hatırladığının kanıtı olduğunu kaydeden Zaharova, “Moldova Cumhurbaşkanı’nın aldığı duruş, ülke yönetiminin Rusya-Moldova ilişkilerindeki olumlu birikimden uzaklaşmaya yönelik politikaya devam ettiğini gösteren çok endişe verici bir sinyal” diye ekledi.
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rusya, moldova, maia sandu, söz, kınama, zafer günü, mariya zaharova

Rusya: Moldova liderinin Zafer Günü ile ilgili sözleri yersiz

22:43 23.05.2022
© AFP 2022Maya Sandu
Maya Sandu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun Zafer Günü ile ilgili sözlerinin yersiz olduğunu ve kabalık eşiğinde olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun 20 Mayıs’ta yerel medyaya açıklamasında yaptığı 'hasımca açıklamalarına' dikkat çekti.
Sandu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 2. Dünya Savaşı’nda elde edilen zafer vesilesiyle gönderdiği tebrik mesajıyla ilgili olarak, “Tebriklere ihtiyacımız yok, barışa ihtiyacımız var” ifadesini kullanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre, Zaharova, “Kabalık eşiğinde olan bu tür açıklamaların yersiz olduğu ortada. Söz konusu tebrik, her şeyden önce Moldova Cumhuriyeti vatandaşlarına, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın gazilerine ve tarih ile atalarının kahramanlıklarının anısını saygıyla koruyan torunlarına hitap ediyordu” dedi.
Moldova’nın dört bir yanında, 9 Mayıs’ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlama etkinliklerinin, ülke halkının, faşizmi yenen Sovyet askerlerin kahramanlıklarını hatırladığının kanıtı olduğunu kaydeden Zaharova, “Moldova Cumhurbaşkanı’nın aldığı duruş, ülke yönetiminin Rusya-Moldova ilişkilerindeki olumlu birikimden uzaklaşmaya yönelik politikaya devam ettiğini gösteren çok endişe verici bir sinyal” diye ekledi.
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