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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü
Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T19:20+0300
2022-05-23T19:20+0300
türkiye
sağlık bakanı
sağlık bakanlığı
dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö
tedros adhanom ghebreyesus
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü.Bakan Koca, Türkiye'nin düşük ve orta gelirli ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi konusunda en iyi şekilde destek verme çabası içinde bulunduğunu belirterek, bu kapsamda özellikle Afrika'nın aşıya erişimi konusuna odaklandıklarına dikkati çekti.DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da salgınla küresel mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğini sürdürme temennisi içinde olduklarını belirtti.Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ı üretmiş olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, BioNTech aşısının da Türk profesörler tarafından geliştirildiği için bir Türk aşısı sayılabileceğini ifade etti.Bakan Koca daha sonra Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile ikili görüşmede bulundu.Görüşmede Koca, Endonezya'nın G-20 dönem başkanlığından ötürü mevkidaşını tebrik ederken, G-20'nin bu yılki temasında sağlık konusuna öncelik verilmesini isabetli bulduğunu vurguladı.Sadikin de Türkiye ile sağlık alanında iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı ve Koca'yı 20-22 Haziran'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılacak G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na davet etti.75. Dünya Sağlık Asamblesi 28 Mayıs'ta son bulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220414/dso-direktoru-ukrayna-krizi-siyahlara-karsi-onyargiyi-ortaya-koydu-1055545354.html
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sağlık bakanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, tedros adhanom ghebreyesus, turkovac, biontech

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ile görüştü

19:20 23.05.2022
© AASağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (solda) ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (solda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus ile bir araya geldi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 75. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile görüştü.
Bakan Koca, Türkiye'nin düşük ve orta gelirli ülkelerin Kovid-19 aşısına erişimi konusunda en iyi şekilde destek verme çabası içinde bulunduğunu belirterek, bu kapsamda özellikle Afrika'nın aşıya erişimi konusuna odaklandıklarına dikkati çekti.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus da salgınla küresel mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğini sürdürme temennisi içinde olduklarını belirtti.
Türkiye'nin Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ı üretmiş olmasından memnuniyet duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, BioNTech aşısının da Türk profesörler tarafından geliştirildiği için bir Türk aşısı sayılabileceğini ifade etti.
Bakan Koca daha sonra Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile ikili görüşmede bulundu.
Görüşmede Koca, Endonezya'nın G-20 dönem başkanlığından ötürü mevkidaşını tebrik ederken, G-20'nin bu yılki temasında sağlık konusuna öncelik verilmesini isabetli bulduğunu vurguladı.
Sadikin de Türkiye ile sağlık alanında iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağını vurguladı ve Koca'yı 20-22 Haziran'da Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılacak G-20 Sağlık Bakanları Toplantısı'na davet etti.
75. Dünya Sağlık Asamblesi 28 Mayıs'ta son bulacak.
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