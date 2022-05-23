https://tr.sputniknews.com/20220523/salih-ozcan-resmen-borussia-dortmundda-1056597595.html
Salih Özcan resmen Borussia Dortmund'da
Salih Özcan resmen Borussia Dortmund'da
Bundesliga devi Borussia Dortmund, Köln forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman temsilcisinin, 24 yaşındaki oyuncu için... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:56+0300
2022-05-23T14:56+0300
2022-05-23T14:58+0300
borussia dortmund
spor
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln forması giyen Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.Sporx'in aktardığına göre, Alman devine imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Salih Özcan, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım" dedi.Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.
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borussia dortmund
Salih Özcan resmen Borussia Dortmund'da
14:56 23.05.2022 (güncellendi: 14:58 23.05.2022) Abone ol
Bundesliga devi Borussia Dortmund, Köln forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman temsilcisinin, 24 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro’ya yakın bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia ediliyor.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln forması giyen Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sporx'in aktardığına göre, Alman devine imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Salih Özcan, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım" dedi.
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.