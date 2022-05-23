Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220523/salih-ozcan-resmen-borussia-dortmundda-1056597595.html
Salih Özcan resmen Borussia Dortmund'da
Salih Özcan resmen Borussia Dortmund'da
Bundesliga devi Borussia Dortmund, Köln forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman temsilcisinin, 24 yaşındaki oyuncu için... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T14:56+0300
2022-05-23T14:58+0300
borussia dortmund
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056597519_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_c57cc29ba888f9bf26a66f8fabffa01c.jpg
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln forması giyen Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.Sporx'in aktardığına göre, Alman devine imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Salih Özcan, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım" dedi.Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056597519_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_f9d8260cb47dc2f6cb8c6fbf8c603b80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borussia dortmund

Salih Özcan resmen Borussia Dortmund'da

14:56 23.05.2022 (güncellendi: 14:58 23.05.2022)
© Twitter/Borussia DortmundSalih Özcan
Salih Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© Twitter/Borussia Dortmund
Abone olTelegram
Bundesliga devi Borussia Dortmund, Köln forması giyen milli futbolcu Salih Özcan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman temsilcisinin, 24 yaşındaki oyuncu için 10 milyon Euro’ya yakın bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia ediliyor.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Köln forması giyen Salih Özcan ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sporx'in aktardığına göre, Alman devine imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan Salih Özcan, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım" dedi.
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала