https://tr.sputniknews.com/20220523/schroderin-ardindan-eski-avusturya-disisleri-bakani-da-rosneftteki-gorevinden-istifa-etti-1056593695.html

Schröder'in ardından eski Avusturya Dışişleri Bakanı da Rosneft'teki görevinden istifa etti

Schröder'in ardından eski Avusturya Dışişleri Bakanı da Rosneft'teki görevinden istifa etti

AB'nin Rusya yaptırımlarının menzile giren Avrupalı önde gelen isimlerden olan eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Rusya devletinin petrol ve... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T13:21+0300

2022-05-23T13:21+0300

2022-05-23T13:44+0300

ukrayna krizi

avusturya

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) adlarını anmadan eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder ve eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'ı hedef alması sonrası Schröder'in ardından Kneissl da Rusya devletinin enerji şirketindeki görevini bıraktı. Kneissl'ın Rosneft Denetleme Kurulu üyeliğinden istifasını duyuran şirket, 'pandemi ve zorlu uluslararası durumun arka planına karşı yürüttükleri ortak çalışma' için teşekkür etti. 2017-19 arasında Avusturya dışişleri bakanı olarak görev yapan Kneissl, Viyana ile Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulundu. Kadın siyasetçi, 2018'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in düğününe katılıp kameralar önünde onunla dans etmesinin ardından uluslararası medyada manşet oldu. RT'ye katkıda bulunan Kneissl, Rusya'nın Batı ile ilişkileri gibi meseleler hakkında makaleler yayımladı. Cuma günü Schröder ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin icra direktörü Matthias Warnig, Rosneft'teki görevlerinden ayrılmıştı.Öncesinde AP, AB Konseyi'ne 'AB yaptırımlarının hedef aldığı kişilerin listesini büyük Rus şirketlerinin yönetim kurullarının Avrupalı üyelerine ve Rus parası almaya devam eden politikacılara kadar genişletme' çağrısında bulunan karar kabul etti. Alman meclisi bütçe komisyonu da hükümetin Schröder'in meclise bağlı çalışma ofisinin kapatılması önerisini onayladı.

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