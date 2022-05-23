https://tr.sputniknews.com/20220523/selvi-mahkumlarin-kovid-19-izinlerinin-1-yil--uzatilmasi-planlaniyor-1056585113.html

Selvi: Mahkumların Kovid-19 izinlerinin 1 yıl uzatılması planlanıyor

Selvi: Mahkumların Kovid-19 izinlerinin 1 yıl uzatılması planlanıyor

Cezaevlerinden Kovid-19 izniyle çıkan mahkumlar için süre 31 Mayıs’ta doluyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, izinlerin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olmak... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T08:22+0300

2022-05-23T08:22+0300

2022-05-23T08:22+0300

politika

abdulkadir selvi

koronavirüs

cezaevi

izin

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Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ve kapalı cezaevinde belirli şartları taşıyan tutuklu ve hükümlülere izin verilmişti. Bu izin 31 Mayıs'ta sona erecek. Şimdiye kadar 12 kez uzatılan izinden 200 bin mahkûmun yararlandığı düşünülüyor. Hürriyet yazarı Selvi, bugünkü köşesinde mahkumların cezaevlerine geri dönmek istemediklerini belirterek, "Bu arada 2 yıllık süre zarfında mahkûmlar bir ölçüde toplumsal hayata uyum sağladı. İşyeri açanlar oldu. Ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurdular. Bunlar cezaevine dönünce her şey başa dönecek ve toplumdan kopacaklar" ifadelerini kullandı. Selvi, AK Parti'nin söz konusu izinleri uzatmak için çalışma sürdüğünü belirterek, "Bugün yapılacak olan Kabine toplantısında bu konu ele alınacak. Alınan karar Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Mahkûmların geri dönüşlerinin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olmak üzere 1 yıl daha ertelenmesi bekleniyor" diye yazdı. 1 yıl uzatma için kanuni düzenleme gerektiğine dikkat çeken Selvi, "31 Mayıs tarihine az bir süre kaldığı için düzenlemenin Meclis’te görüşülen Avukatlık Kanunu’na bir önerge ile eklenmesi bekleniyor. Böylece mahkûmların cezaevlerine dönüşleri 1 yıl daha ertelenmiş olacak. Düzenlemede izinliyken suç işleyenler bundan yararlanmayacak şeklinde bir ayrıma gidilmeyeceği belirtiliyor. Çünkü izinli olduğu sürede suç işleyenlerin zaten yakalanarak kapalı cezaevine gönderildiği ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

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abdulkadir selvi, koronavirüs, cezaevi, izin