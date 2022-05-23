https://tr.sputniknews.com/20220523/tarihi-caminin-korkuluklarina-asili-hadisleri-yirtti--1056613210.html

Tarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı

Tarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı

Fatih’te bir şahıs tarihi caminin avlusundaki korkuluklara asılı vaziyette duran hadisleri yırttı. Şahıs, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden yoluna devam... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T23:41+0300

2022-05-23T23:41+0300

2022-05-23T23:41+0300

türkiye

hadis

muhammed

fatih

cami

söz

saldırı

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İki gün önce saat 23.30 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Devirhan Sokak'ta bulunan Şeyh Hüsamettin Camii’nde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tarihi caminin avlusunun korkuluklarında, üzerinde hadisleri yazılı olduğu kartonları yırttı. Saldırgan, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Mahalle sakinleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanmasını ve ceza verilmesini isterken polis, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220521/cami-kubbesinin-kaplamasini-calmaya-calisirken-yakalandi-1056552128.html

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hadis, muhammed, fatih, cami, söz, saldırı