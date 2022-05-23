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Tarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı
Tarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı
Fatih’te bir şahıs tarihi caminin avlusundaki korkuluklara asılı vaziyette duran hadisleri yırttı. Şahıs, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden yoluna devam... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T23:41+0300
2022-05-23T23:41+0300
türkiye
hadis
muhammed
fatih
cami
söz
saldırı
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İki gün önce saat 23.30 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Devirhan Sokak'ta bulunan Şeyh Hüsamettin Camii’nde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tarihi caminin avlusunun korkuluklarında, üzerinde hadisleri yazılı olduğu kartonları yırttı. Saldırgan, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Mahalle sakinleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanmasını ve ceza verilmesini isterken polis, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220521/cami-kubbesinin-kaplamasini-calmaya-calisirken-yakalandi-1056552128.html
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hadis, muhammed, fatih, cami, söz, saldırı

Tarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı

23:41 23.05.2022
© İHATarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı
Tarihi caminin korkuluklarına asılı hadisleri yırttı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Fatih’te bir şahıs tarihi caminin avlusundaki korkuluklara asılı vaziyette duran hadisleri yırttı. Şahıs, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden yoluna devam ederken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İki gün önce saat 23.30 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Devirhan Sokak'ta bulunan Şeyh Hüsamettin Camii’nde yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tarihi caminin avlusunun korkuluklarında, üzerinde hadisleri yazılı olduğu kartonları yırttı.
Saldırgan, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeden olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.
Mahalle sakinleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanmasını ve ceza verilmesini isterken polis, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Minare - cami - ezan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2022
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Cami kubbesinin kaplamasını çalmaya çalışırken yakalandı
21 Mayıs, 00:52
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