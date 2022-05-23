https://tr.sputniknews.com/20220523/tayvandan-abdye-tesekkur-1056597988.html

Tayvan'dan ABD'ye teşekkür

Tayvan'dan ABD'ye teşekkür

ABD Başkanı Biden'ın Japonya'dan Çin'e verdiği askeri müdahale mesajı ve Çin'in akabinde gelen tepkisi sonrası Tayvan'dan da açıklama geldi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T15:20+0300

2022-05-23T15:20+0300

2022-05-23T15:20+0300

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Tayvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Çin'in Ada'ya saldırması durumunda askeri karşılık vereceklerine' yönelik sözleri için teşekkür etti. Taipei'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan'ın savunmasına desteğini yinelemesinden dolayı Biden'a ve ABD hükümetine teşekkür edildi. Açıklamada, Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmeyi ve güvenliği sağlamak için ABD ve Japonya gibi ülkelerle iş birliğini derinleştirmeyi sürdüreceği vurgulandı. ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bugün Tokyo'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Açık nedenlerden dolayı Ukrayna çatışmasına askeri olarak dahil olmak istemediniz. Konu buna gelirse, Tayvan'ı savunmak için askeri olarak müdahil olmaya istekli misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek, daha önce bu yönde taahhütte bulunduklarını da sözlerine eklemişti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine tepki göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-baskani-biden-cin-tayvani-isgal-ederse-askeri-yanit-veririz-1056585709.html

https://tr.sputniknews.com/20220523/cinden-abd-baskani-bidena-yanit-tayvan-meselesinde-sozlerinize-dikkat-edin--1056588335.html

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