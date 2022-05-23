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Tayvan'dan ABD'ye teşekkür
Tayvan'dan ABD'ye teşekkür
ABD Başkanı Biden'ın Japonya'dan Çin'e verdiği askeri müdahale mesajı ve Çin'in akabinde gelen tepkisi sonrası Tayvan'dan da açıklama geldi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T15:20+0300
2022-05-23T15:20+0300
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Tayvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Çin'in Ada'ya saldırması durumunda askeri karşılık vereceklerine' yönelik sözleri için teşekkür etti. Taipei'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan'ın savunmasına desteğini yinelemesinden dolayı Biden'a ve ABD hükümetine teşekkür edildi. Açıklamada, Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmeyi ve güvenliği sağlamak için ABD ve Japonya gibi ülkelerle iş birliğini derinleştirmeyi sürdüreceği vurgulandı. ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bugün Tokyo'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Açık nedenlerden dolayı Ukrayna çatışmasına askeri olarak dahil olmak istemediniz. Konu buna gelirse, Tayvan'ı savunmak için askeri olarak müdahil olmaya istekli misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek, daha önce bu yönde taahhütte bulunduklarını da sözlerine eklemişti. Çin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine tepki göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220523/abd-baskani-biden-cin-tayvani-isgal-ederse-askeri-yanit-veririz-1056585709.html
https://tr.sputniknews.com/20220523/cinden-abd-baskani-bidena-yanit-tayvan-meselesinde-sozlerinize-dikkat-edin--1056588335.html
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çin, tayvan, abd, joe biden, fumio kişida

Tayvan'dan ABD'ye teşekkür

15:20 23.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-yingTayvan yeni amfibi savaş gemisini denize indirdi
Tayvan yeni amfibi savaş gemisini denize indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
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ABD Başkanı Biden'ın Japonya'dan Çin'e verdiği askeri müdahale mesajı ve Çin'in akabinde gelen tepkisi sonrası Tayvan'dan da açıklama geldi.
Tayvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 'Çin'in Ada'ya saldırması durumunda askeri karşılık vereceklerine' yönelik sözleri için teşekkür etti.
Taipei'deki hükümetin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tayvan'ın savunmasına desteğini yinelemesinden dolayı Biden'a ve ABD hükümetine teşekkür edildi.
Açıklamada, Tayvan'ın kendi savunmasını güçlendirmeyi ve güvenliği sağlamak için ABD ve Japonya gibi ülkelerle iş birliğini derinleştirmeyi sürdüreceği vurgulandı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
SAVUNMA
ABD Başkanı Biden: Çin, Tayvan'ı işgal ederse askeri yanıt veririz
09:10
ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile bugün Tokyo'daki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, bir gazetecinin, "Açık nedenlerden dolayı Ukrayna çatışmasına askeri olarak dahil olmak istemediniz. Konu buna gelirse, Tayvan'ı savunmak için askeri olarak müdahil olmaya istekli misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vererek, daha önce bu yönde taahhütte bulunduklarını da sözlerine eklemişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine tepki göstermişti.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
DÜNYA
Çin'den ABD Başkanı Biden'a yanıt: Tayvan meselesinde sözlerinize dikkat edin
10:42
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