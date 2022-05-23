https://tr.sputniknews.com/20220523/temde-bir-minibus-ve-iki-yolcu-otobusu-zincirleme-kazaya-karisti-4-yarali-1056583200.html
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda bir minibüs ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazadan... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T05:38+0300
2022-05-23T05:38+0300
2022-05-23T05:39+0300
türkiye
zincirleme kaza
tem otoyolu
kocaeli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056583175_0:159:2993:1842_1920x0_80_0_0_e4f596bfaf90eb7aee8dd0b6575b4a2c.jpg
Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde M.K. idaresindeki minibüs, S.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde en arkada bulunan otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı.Trafikte uzun süre kuyruk oluştu. Kaza sebebiyle mağdur olan onlarca yolcu ise başka otobüslere transfer edildi.Otobüslerin çekilmesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056583175_162:0:2829:2000_1920x0_80_0_0_ce4957b25f437c07761c3c3ccf6ea1e9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zincirleme kaza, tem otoyolu, kocaeli
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
05:38 23.05.2022 (güncellendi: 05:39 23.05.2022) Abone ol
Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda bir minibüs ve 2 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı yol uzun bir süre kapalı kalırken trafikte yoğunluk yaşandı.
Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde M.K. idaresindeki minibüs, S.D. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü ve N.A. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı.
Kaza neticesinde en arkada bulunan otobüsün şoförü N.A., muavini R.A. ve yolculardan F.A. ile Ü.K. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüslerin kaza yerinden çekilebilmesi için yol bir süreliğine trafiğe kapandı.
Trafikte uzun süre kuyruk oluştu. Kaza sebebiyle mağdur olan onlarca yolcu ise başka otobüslere transfer edildi.
Otobüslerin çekilmesinin ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yola dökülen cam parçalarını temizlemesinin ardından trafik yeniden normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.