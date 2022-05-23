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THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika'nın bu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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türk hava yolları (thy)
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Belçika, Türkiye'den gelen yolcular için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdıçTHY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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thy, türk hava yolları (thy), koronavirüs, pcr

THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

20:01 23.05.2022 (güncellendi: 20:08 23.05.2022)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanTHY - hostes - koronavirüs - makse - sefer - uçak
THY - hostes - koronavirüs - makse - sefer - uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.
Belçika, Türkiye'den gelen yolcular için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdıç
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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