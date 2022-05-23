https://tr.sputniknews.com/20220523/thy-belcika-turkiyeden-gelen-yolculardan-asi-veya-pcr-testi-zorunlulugunu-kaldirdi-1056606355.html
THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika'nın bu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T20:01+0300
2022-05-23T20:01+0300
2022-05-23T20:08+0300
koronavirüs
thy
türk hava yolları (thy)
koronavirüs
pcr
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Belçika, Türkiye'den gelen yolcular için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdıçTHY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.
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thy, türk hava yolları (thy), koronavirüs, pcr
THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı
20:01 23.05.2022 (güncellendi: 20:08 23.05.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.
Belçika, Türkiye'den gelen yolcular için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdıç
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.