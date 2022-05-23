https://tr.sputniknews.com/20220523/thy-belcika-turkiyeden-gelen-yolculardan-asi-veya-pcr-testi-zorunlulugunu-kaldirdi-1056606355.html

THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

THY: Belçika, Türkiye'den gelen yolculardan aşı veya PCR testi zorunluluğunu kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen Belçika'nın bu... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T20:01+0300

2022-05-23T20:01+0300

2022-05-23T20:08+0300

koronavirüs

thy

türk hava yolları (thy)

koronavirüs

pcr

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Belçika, Türkiye'den gelen yolcular için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve PCR testi zorunluluğunu kaldırdıçTHY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Belçika’ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan kovid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika’ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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2022

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thy, türk hava yolları (thy), koronavirüs, pcr