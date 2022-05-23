https://tr.sputniknews.com/20220523/trabzonsporun-sampiyonluk-kutlamalari-bursada-devam-etti-1056582521.html
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti
Bursa’da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan drone ile görüntülendi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T03:14+0300
2022-05-23T03:14+0300
2022-05-23T03:14+0300
spor
drone
bursa
trabzonspor
şampiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056582496_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4868dbc08127d62380a893f580b489a1.jpg
Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu katıldı. Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, drone ile havadan görüntülendi.
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1056582496_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e9d0125f86e36debe5dcdc08d2ff302f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
drone, bursa, trabzonspor, şampiyon
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti
Abone ol
Bursa’da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan drone ile görüntülendi.
Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu katıldı.
Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, drone ile havadan görüntülendi.