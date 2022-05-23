https://tr.sputniknews.com/20220523/trabzonsporun-sampiyonluk-kutlamalari-bursada-devam-etti-1056582521.html

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti

Bursa’da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan drone ile görüntülendi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

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spor

drone

bursa

trabzonspor

şampiyon

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Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu katıldı. Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, drone ile havadan görüntülendi.

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drone, bursa, trabzonspor, şampiyon