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https://tr.sputniknews.com/20220523/trabzonsporun-sampiyonluk-kutlamalari-bursada-devam-etti-1056582521.html
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti
Bursa’da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan drone ile görüntülendi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
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spor
drone
bursa
trabzonspor
şampiyon
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Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu katıldı. Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, drone ile havadan görüntülendi.
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drone, bursa, trabzonspor, şampiyon

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti

03:14 23.05.2022
© İHATrabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları Bursa'da devam etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA
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Bursa’da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan drone ile görüntülendi.
Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu katıldı.
Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, drone ile havadan görüntülendi.
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