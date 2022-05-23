https://tr.sputniknews.com/20220523/ttb-gunde-7-doktor-yurt-disina-gitmek-icin-basvuruyor-1056602896.html

TTB: Günde 7 doktor yurt dışına gitmek için başvuruyor

TTB: Günde 7 doktor yurt dışına gitmek için başvuruyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, Nisan ayında 214 hekimin yurt dışına göç ettiğini söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T17:57+0300

2022-05-23T17:57+0300

2022-05-23T17:57+0300

türkiye

türk tabipleri birliği (ttb)

doktor

göç

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, günlük ortalama 7 hekimin yurt dışına gitmek için sicil belgesi aldığını söyledi.Son yıllarda binlerce doktor Türkiye'deki kötü çalışma koşulları ve sağlık sektöründe çözülmeyen problemler nedeniyle farklı ülkelere göç etti. Yurtdışında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden sicil belgesi isteyen hekimlerin sayısı her geçen yıl artıyor. 2021 yılında 1405 hekim yurtdışına çıkmıştı. Bu yıl sayının çok daha fazla olması bekleniyor.Bianet'in haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, TTB'den günlük ortalama 7 hekimin yurtdışına çıkmak için sicil belgesi aldığını söyledi:'Parçalanmış yüzlerce doktor ailesi var'Sahil kesimlerinde çok daha fazla hekimin istifa etmeye başladığını söyleyen Bulut, bu durumun nedenini şöyle açıklıyor:"Rotasyon ile görevlendirilen hekim arkadaşların gidecekleri yerde konaklama imkanları yok. Konaklama ücretleri çok pahalı. İnsanlar belirli bir yaşa geldiklerinde sahil kesimlerine gitmek isterlerdi. Şimdi bir telefon mesajı ile görevlendiriliyor. Eskiden kamu yerleri mevcuttu. Onlar da satıldığı için gecelik 500 TL konaklama ücreti ödeyemiyorlar."Hekimlerin içinde bulunduğu birçok zor durum olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:Erdoğan, Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlar ile bir araya gelmişti. Bu buluşmada Erdoğan doktorlara, "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz" demişti. Erdoğan’ın bu sözlerine, Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile tepki göstermişti.29 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenlenecekHekimler, özlük haklarından sağlıkta şiddete, kötü çalışma koşullarından yurtdışına göçe kadar sorunlarını gündeme taşımak için 29 Mayıs Pazar günü Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı mitingde buluşacak.

https://tr.sputniknews.com/20220222/ttb-is-birakiyor-taleplerimize-yonelik-adim-atilmazsa-14-15-martta-gorevdeyiz-1054119369.html

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türk tabipleri birliği (ttb), doktor, göç