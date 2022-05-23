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TTB: Günde 7 doktor yurt dışına gitmek için başvuruyor
TTB: Günde 7 doktor yurt dışına gitmek için başvuruyor
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, Nisan ayında 214 hekimin yurt dışına göç ettiğini söyledi. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T17:57+0300
2022-05-23T17:57+0300
türkiye
türk tabipleri birliği (ttb)
doktor
göç
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, günlük ortalama 7 hekimin yurt dışına gitmek için sicil belgesi aldığını söyledi.Son yıllarda binlerce doktor Türkiye'deki kötü çalışma koşulları ve sağlık sektöründe çözülmeyen problemler nedeniyle farklı ülkelere göç etti. Yurtdışında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden sicil belgesi isteyen hekimlerin sayısı her geçen yıl artıyor. 2021 yılında 1405 hekim yurtdışına çıkmıştı. Bu yıl sayının çok daha fazla olması bekleniyor.Bianet'in haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, TTB'den günlük ortalama 7 hekimin yurtdışına çıkmak için sicil belgesi aldığını söyledi:'Parçalanmış yüzlerce doktor ailesi var'Sahil kesimlerinde çok daha fazla hekimin istifa etmeye başladığını söyleyen Bulut, bu durumun nedenini şöyle açıklıyor:"Rotasyon ile görevlendirilen hekim arkadaşların gidecekleri yerde konaklama imkanları yok. Konaklama ücretleri çok pahalı. İnsanlar belirli bir yaşa geldiklerinde sahil kesimlerine gitmek isterlerdi. Şimdi bir telefon mesajı ile görevlendiriliyor. Eskiden kamu yerleri mevcuttu. Onlar da satıldığı için gecelik 500 TL konaklama ücreti ödeyemiyorlar."Hekimlerin içinde bulunduğu birçok zor durum olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:Erdoğan, Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlar ile bir araya gelmişti. Bu buluşmada Erdoğan doktorlara, "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz" demişti. Erdoğan’ın bu sözlerine, Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile tepki göstermişti.29 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenlenecekHekimler, özlük haklarından sağlıkta şiddete, kötü çalışma koşullarından yurtdışına göçe kadar sorunlarını gündeme taşımak için 29 Mayıs Pazar günü Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı mitingde buluşacak.
https://tr.sputniknews.com/20220222/ttb-is-birakiyor-taleplerimize-yonelik-adim-atilmazsa-14-15-martta-gorevdeyiz-1054119369.html
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türk tabipleri birliği (ttb), doktor, göç

TTB: Günde 7 doktor yurt dışına gitmek için başvuruyor

17:57 23.05.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878Doktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© İHA / MISRA EZGİNUR GÖÇER-AW528878
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, Nisan ayında 214 hekimin yurt dışına göç ettiğini söyledi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, günlük ortalama 7 hekimin yurt dışına gitmek için sicil belgesi aldığını söyledi.
Son yıllarda binlerce doktor Türkiye'deki kötü çalışma koşulları ve sağlık sektöründe çözülmeyen problemler nedeniyle farklı ülkelere göç etti. Yurtdışında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği'nden sicil belgesi isteyen hekimlerin sayısı her geçen yıl artıyor. 2021 yılında 1405 hekim yurtdışına çıkmıştı. Bu yıl sayının çok daha fazla olması bekleniyor.

Bianet'in haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, TTB'den günlük ortalama 7 hekimin yurtdışına çıkmak için sicil belgesi aldığını söyledi:
"Bu sayı 2022 Mart ayında 213 ile rekor kırdı. Nisan ayında bu sayı 214 oldu. Geçtiğimiz yıl 1405 hekim yurt dışına çıkmıştı. Yıl sonunda 2500 olması bekleniyor. Bunların yüzde 55’i uzman hekim. Bu sayılar sadece yurt dışına göç edenler. Özel sektöre geçenleri sayamıyoruz. O sayıyı sadece Sağlık Bakanlığı biliyor.”

'Parçalanmış yüzlerce doktor ailesi var'

Sahil kesimlerinde çok daha fazla hekimin istifa etmeye başladığını söyleyen Bulut, bu durumun nedenini şöyle açıklıyor:
"Rotasyon ile görevlendirilen hekim arkadaşların gidecekleri yerde konaklama imkanları yok. Konaklama ücretleri çok pahalı. İnsanlar belirli bir yaşa geldiklerinde sahil kesimlerine gitmek isterlerdi. Şimdi bir telefon mesajı ile görevlendiriliyor. Eskiden kamu yerleri mevcuttu. Onlar da satıldığı için gecelik 500 TL konaklama ücreti ödeyemiyorlar."

Hekimlerin içinde bulunduğu birçok zor durum olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam etti:
"Hekimler üç aylığına görevlendiriliyor. Bir-iki günlük değil. Aileler parçalanıyor. Eşi Adana’da kendisi İstanbul’da görevlendiriliyor. Aile bizi Adana’da birleştirin diyor, Kütahya öneri olarak sunuluyor. Sağlık Bakanlığı hekimleri köle olarak görüyor. Bu son derece hatalı bir tutum. Parçalanmış yüzlerce doktor ailesi var. Bize her gün hekim arkadaşlarımızdan telefonlar geliyor."
Erdoğan, Mart ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlar ile bir araya gelmişti. Bu buluşmada Erdoğan doktorlara, "Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz" demişti. Erdoğan’ın bu sözlerine, Türk Tabipleri Birliği (TTB) olmak üzere birçok hekim, siyasetçi ve ünlü isim sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile tepki göstermişti.

29 Mayıs'ta Ankara'da miting düzenlenecek

Hekimler, özlük haklarından sağlıkta şiddete, kötü çalışma koşullarından yurtdışına göçe kadar sorunlarını gündeme taşımak için 29 Mayıs Pazar günü Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” başlıklı mitingde buluşacak.
Hekimler Grevde | Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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