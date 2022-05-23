https://tr.sputniknews.com/20220523/turk-is-insani-beyaz-keske-yillar-once-rusyaya-gelip-bu-pazar-icerisinde-yer-alsaydik-1056583848.html
Türk iş insanı Beyaz: Keşke yıllar önce Rusya’ya gelip bu pazar içerisinde yer alsaydık
Türk iş insanı Beyaz: Keşke yıllar önce Rusya’ya gelip bu pazar içerisinde yer alsaydık
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022' forumu yapıldı... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T11:26+0300
2022-05-23T11:26+0300
2022-05-23T11:26+0300
ekonomi
rusya
tataristan
kazan
türkiye
kozmetik
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Bu fuara katılan Beyazlar Group Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Beyaz, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’da doğal kozmetik ürünlere yönelik inanılmaz bir ilginin olduğunu söyledi:Rusya’daki potansiyeli bizzat gören Beyaz, "Keşke yıllar önce buraya gelip bu pazarın içerisinde bulunsaydım" diye yakındı:
rusya
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, tataristan, kazan, türkiye, kozmetik
Türk iş insanı Beyaz: Keşke yıllar önce Rusya’ya gelip bu pazar içerisinde yer alsaydık
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Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası 'Rusya-İslam Alemi: KazanSummit 2022' forumu yapıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı da düzenlendi.
Bu fuara katılan Beyazlar Group Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Beyaz, Sputnik’e verdiği demeçte Rusya’da doğal kozmetik ürünlere yönelik inanılmaz bir ilginin olduğunu söyledi:
“Ben Tataristan’a ilk defa geldim. Fuarı çok iyi gördüm, beklediğimin çok üstünde. Bölgedeki durumlar malum. Ama ben böyle dönemlerde fırsatların olduğuna inananlardanım. Rusya’da doğal kozmetik ürünlerimize inanılmaz bir ilgi var. Ayrıca fuar kapsamında bize, diğer sektörlerle ilgili çok enteresan talepler de geldi. Bir de burada Türkiye’ye yönelik bakışları da çok olumlu. Bu gerçekten mutluluk verici bir şey. Bu tür etkinliklerin büyümesi gerektiğine inanıyorum.”
Rusya’daki potansiyeli bizzat gören Beyaz, "Keşke yıllar önce buraya gelip bu pazarın içerisinde bulunsaydım" diye yakındı:
“Biz, Mindivan ve Phytoflora olmak üzere iki markamız altında bitkisel, doğal kozmetik, kişisel bakım ve tedavi amaçlı ürünler üretiyoruz. Rusya’da doğal ürünlerin tercih edildiğini ve bu ürünlerin yaygın olarak kullanıldığını biliyorduk. Burada doğal beslenmeye ve doğal bakıma önem verildiğini biliyorduk. Ama potansiyelin büyüklüğünden farkında değildik. Bizim açısından burası, aslında çok geç kalınmış bir pazar. Ve bunu üzülerek belirtiyorum. Keşke yıllar önce gelip bu pazarın içerisinde yer alsaydık diye düşünüyorum. Biz daha çok Avrupa’ya yönelmiştik. Ama bundan sonra Rusya’nın, hayatımda kesinlikle ayrı bir yeri olacak. Kızım da şu anda Rusça öğreniyor. Allah nasip ederse, bundan sonra bu tarz organizasyonlara katılarak buradaki bizim ihracat rakamımızı ve partner sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bu fuarda biz birtakım anlaşmalar yaptık. Fuar sonrasında da Tataristan’a ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra artık Rusya’daki fuarlara katılmaya çalışacağız. Şu anda Moskova’da yapılacak fuarları değerlendirmeye başladık bile.”