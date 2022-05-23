Türk iş insanı Beyaz: Keşke yıllar önce Rusya’ya gelip bu pazar içerisinde yer alsaydık

“Biz, Mindivan ve Phytoflora olmak üzere iki markamız altında bitkisel, doğal kozmetik, kişisel bakım ve tedavi amaçlı ürünler üretiyoruz. Rusya’da doğal ürünlerin tercih edildiğini ve bu ürünlerin yaygın olarak kullanıldığını biliyorduk. Burada doğal beslenmeye ve doğal bakıma önem verildiğini biliyorduk. Ama potansiyelin büyüklüğünden farkında değildik. Bizim açısından burası, aslında çok geç kalınmış bir pazar. Ve bunu üzülerek belirtiyorum. Keşke yıllar önce gelip bu pazarın içerisinde yer alsaydık diye düşünüyorum. Biz daha çok Avrupa’ya yönelmiştik. Ama bundan sonra Rusya’nın, hayatımda kesinlikle ayrı bir yeri olacak. Kızım da şu anda Rusça öğreniyor. Allah nasip ederse, bundan sonra bu tarz organizasyonlara katılarak buradaki bizim ihracat rakamımızı ve partner sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bu fuarda biz birtakım anlaşmalar yaptık. Fuar sonrasında da Tataristan’a ilk ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonra artık Rusya’daki fuarlara katılmaya çalışacağız. Şu anda Moskova’da yapılacak fuarları değerlendirmeye başladık bile.”