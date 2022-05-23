https://tr.sputniknews.com/20220523/turkiye-yeni-haftaya-yagisli-havanin-etkisi-altinda-baslayacak-1056584520.html
Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak
Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak
Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında girecek. Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklık... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T07:18+0300
2022-05-23T07:18+0300
2022-05-23T07:18+0300
türkiye
hava durumu
istanbul hava durumu
yağmur
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün ve yarın yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.Marmara'nın batısı ve kıyı ege harici tüm yurtta aralıklarla yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı hava çarşamba günü etkisini yitirecekSalı günü yurdun doğu kesimlerinde yağış var. Çarşamba günü ise yağışlı hava etkisini kaybedecek.Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çarşamba günü yağışlı hava etkisini kaybedecek.3 büyük şehirde de hava ısınacakHava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Ankara ve İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece olacak.İzmir'de ise termometreler 35 dereceyi görecek.
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hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur
Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak
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Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında girecek. Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve yağış etkisini yitirecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün ve yarın yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Marmara'nın batısı ve kıyı ege harici tüm yurtta aralıklarla yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışlı hava çarşamba günü etkisini yitirecek
Salı günü yurdun doğu kesimlerinde yağış var. Çarşamba günü ise yağışlı hava etkisini kaybedecek.
Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çarşamba günü yağışlı hava etkisini kaybedecek.
3 büyük şehirde de hava ısınacak
Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara ve İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece olacak.
İzmir'de ise termometreler 35 dereceyi görecek.