https://tr.sputniknews.com/20220523/turkiye-yeni-haftaya-yagisli-havanin-etkisi-altinda-baslayacak-1056584520.html

Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak

Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında başlayacak

Türkiye yeni haftaya yağışlı havanın etkisi altında girecek. Bugün ve yarın yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklık... 23.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-23T07:18+0300

2022-05-23T07:18+0300

2022-05-23T07:18+0300

türkiye

hava durumu

istanbul hava durumu

yağmur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056239550_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6245559763dcf05ccb51ddb427706324.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün ve yarın yağışlı hava hakim olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.Marmara'nın batısı ve kıyı ege harici tüm yurtta aralıklarla yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Kocaeli ve Sakarya'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Osmaniye'nin doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı hava çarşamba günü etkisini yitirecekSalı günü yurdun doğu kesimlerinde yağış var. Çarşamba günü ise yağışlı hava etkisini kaybedecek.Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Çarşamba günü yağışlı hava etkisini kaybedecek.3 büyük şehirde de hava ısınacakHava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Ankara ve İstanbul'da hafta sonuna doğru sıcaklık 28 ila 30 derece olacak.İzmir'de ise termometreler 35 dereceyi görecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hava durumu, istanbul hava durumu, yağmur