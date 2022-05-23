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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T04:47+0300
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spor
vakıfbank kadın voleybol takımı
transfer
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Paola Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
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vakıfbank kadın voleybol takımı, transfer, paola egonu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti

04:47 23.05.2022
© AFP 2022 / PEDRO PARDOPaola Egonu
Paola Egonu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
© AFP 2022 / PEDRO PARDO
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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Paola Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
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