https://tr.sputniknews.com/20220523/vakifbank-kadin-voleybol-takimi-italyan-yildiz-oyuncu-egonuyu-transfer-etti-1056582933.html
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı. 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T04:47+0300
2022-05-23T04:47+0300
2022-05-23T04:47+0300
spor
vakıfbank kadın voleybol takımı
transfer
paola egonu
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Paola Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.
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2022
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vakıfbank kadın voleybol takımı, transfer, paola egonu
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti
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Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Imoco Volley'de forma giyen Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu'yu kadrosuna kattı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Paola Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.