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CANLI | Zaharova: Zelenskiy, Polonyalılara özel statü vererek Ukrayna'nın ele geçirilmesini meşrulaştırıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220523/zaharova-zelenskiy-polonyalilara-ozel-statu-vererek-ukraynanin-ele-gecirilmesini-mesrulastiriyor-1056600140.html
CANLI | Ruble, euro karşısında 7 senenin zirvesinde
CANLI | Ruble, euro karşısında 7 senenin zirvesinde
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkedeki... 23.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-23T16:11+0300
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rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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yaptırım
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Moskova- Euro- Rusya- Ruble- Banka - Sputnik Türkiye

CANLI | Ruble, euro karşısında 7 senenin zirvesinde

16:11 23.05.2022 (güncellendi: 16:49 23.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkedeki Polonya vatandaşlarına özel statü vererek Ukrayna'nın ele geçirilmesini de-facto olarak meşrulaştırdığını belirtti. Moskova borsasına göre euro Haziran 2015’ten beri ilk kez 59 rubleye kadar düştü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğalgaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk" ifadesini kullandı.
Avusturya devlet televizyonu ORF, Rusya’ya yönelik yaptırımlar zemininde ülke yönetiminin Ruslara ait 254 milyon euro tutarındaki varlıkları dondurduğunu bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve diğer ihtilaflı bölgelerde yerinden olan kişi sayısının ilk defa 100 milyonun üzerine çıktığını duyurdu.
Ukrayna’da mahkeme Rus asker Vadim Şişimarin hakkında ‘savaş yasaları ve geleneklerini ihlal ettiği’ suçlamasıyla ömür boyu hapis kararı verdi.
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini ve müzakerelerin biraz süre alacağını belirtti.
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CANLI | Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini kesti
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16:29 23.05.2022
Ruble, euro karşısında 7 senenin zirvesinde
Moskova borsasına göre euro Haziran 2015’ten beri ilk kez 59 rubleye kadar düştü.
16:21 23.05.2022
Ukraynalı aşırı milliyetçiler Herson bölgesindeki bir köyü vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Herson bölgesindeki Belozerka köyünü bombalaması sonucu biri 14 yaşında bir genç olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’ya yakın kişinin de yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün düzenlenen bombardıman sonucu 10’un üzerinde konut hasar gördü.
Açıklamada, “Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Nikolaev bölgesinden Herson bölgesindeki Belozerka köyünü Uragan çok namlulu roketatar sisteminden misket mühimmatı ile bombaladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından yerleşime toplam 8 güdümsüz roket ateşlendi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca askeri polisin ve istihkam birliklerinin olay yerine geldiği ve patlamamış füze ile patlama tehlikesi olan mühimmat için bölgeyi kontrol ettiği kaydedildi.
16:08 23.05.2022
Zaharova: Zelenskiy, Polonyalılara özel statü vererek Ukrayna'nın ele geçirilmesini de-facto olarak meşrulaştırıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkedeki Polonya vatandaşlarına özel statü vererek Ukrayna'nın ele geçirilmesini de-facto olarak meşrulaştırdığını belirtti.

Polonya'nın zor günlerde Ukrayna'nın yanında durduğunu kaydeden Zelenskiy, söz konusu yardımlara karşılık Ukrayna'daki Polonya vatandaşlarına özel statü verilmesini öngören yasa çalışması olduğunu söylemişti.

Zelenskiy'in bu adımını değerlendiren Zaharova, "Ayrılıkçılar değil, bizzat devlet başkanı, bir başka ülkenin vatandaşlarına kendi ülkesinin topraklarında haklar tanıyor, bunu onlara vatandaşlık vermeden yapıyor. Kiev rejimi, ulusal kimliği koruma kisvesi altında onu imha ediyor. 8 yıldır kendi vatandaşlarına ateş ederken şimdi de kendi ülkesine el koyulmasını de-facto olarak meşrulaştırıyor" ifadelerini kullandı.
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