CANLI | Ruble, euro karşısında 7 senenin zirvesinde

Ukraynalı aşırı milliyetçiler Herson bölgesindeki bir köyü vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Herson bölgesindeki Belozerka köyünü bombalaması sonucu biri 14 yaşında bir genç olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10’ya yakın kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dün düzenlenen bombardıman sonucu 10’un üzerinde konut hasar gördü.

Açıklamada, “Ukraynalı aşırı milliyetçiler, Nikolaev bölgesinden Herson bölgesindeki Belozerka köyünü Uragan çok namlulu roketatar sisteminden misket mühimmatı ile bombaladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri tarafından yerleşime toplam 8 güdümsüz roket ateşlendi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca askeri polisin ve istihkam birliklerinin olay yerine geldiği ve patlamamış füze ile patlama tehlikesi olan mühimmat için bölgeyi kontrol ettiği kaydedildi.