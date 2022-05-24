https://tr.sputniknews.com/20220524/3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1056638755.html
3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T18:35+0300
2022-05-24T18:35+0300
2022-05-24T18:35+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.