https://tr.sputniknews.com/20220524/3-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1056638755.html

3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Demir Grup Sivasspor, Kocaelispor ve Bursaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T18:35+0300

2022-05-24T18:35+0300

2022-05-24T18:35+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 kulübün Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de oynanan son hafta maçlarında yaptıkları disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcu Barış Başdaş ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)