https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 14'ü çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 14'ü çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda Vali Greg Abbot, silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişinin... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T23:29+0300
2022-05-24T23:29+0300
2022-05-25T00:02+0300
dünya
abd
saldırı
silahlı saldırı
ölü
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Teksas medyasından edinilen ilk bilgilere göre saldırı, San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda Vali Greg Abbot, silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.
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abd, saldırı, silahlı saldırı, ölü
ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 14'ü çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti
23:29 24.05.2022 (güncellendi: 00:02 25.05.2022) Abone ol
ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda Vali Greg Abbot, silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Teksas medyasından edinilen ilk bilgilere göre saldırı, San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.
Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda Vali Greg Abbot, silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.
Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.