https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-en-az-2-olu-15-yarali----1056648923.html

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 14'ü çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti

ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 14'ü çocuk, 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda Vali Greg Abbot, silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişinin... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T23:29+0300

2022-05-24T23:29+0300

2022-05-25T00:02+0300

dünya

abd

saldırı

silahlı saldırı

ölü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050419260_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c0e636ada457dc5cef789beee12681b1.jpg

Teksas medyasından edinilen ilk bilgilere göre saldırı, San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında gerçekleşti.Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda Vali Greg Abbot, silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı.Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, saldırı, silahlı saldırı, ölü