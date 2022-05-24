https://tr.sputniknews.com/20220524/abdde-yeni-konut-satislari-2-yilin-en-dusuk-seviyesinde--1056646518.html

ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de yeni konut satışları, Nisan'da aylık yüzde 16.6 azalışla 591 bine inerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T22:20+0300

2022-05-24T22:20+0300

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ekonomi

abd

konut

satış

düşüş

enflasyon

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ABD Ticaret Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, ülkede yeni konut satışları, Nisan'da bir önceki aya kıyasla yüzde 16.6 azaldı. ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 591 bin yeni konut satıldı.Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının 750 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, Mart'ta yüzde 10.5 azalışla 709 bin seviyesinde gerçekleşmişti.Yeni konut satışları, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.9'luk azalış kaydetti.ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarak 450 bin 600 dolara yükseldi.Analistler, artan inşaat ve konut kredisi maliyetlerinin alıcıların satın alınma gücü üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

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abd, konut, satış, düşüş, enflasyon