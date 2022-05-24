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https://tr.sputniknews.com/20220524/adanada-darbettigi-kadina-tecavuz-girisiminde-bulundugu-one-surulen-zanli-yakalandi-1056632354.html
Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadını darbedip tecavüz girişiminde bulunduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:16+0300
2022-05-24T15:16+0300
türkiye
kadına şiddet
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
adana
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Adana'da, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden F.U. (42), bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den (45) kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.Gökhan K. de yaşanan olay sırasında F.U'nun kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulundu.Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlandı.Uzlaşmanın ardından F.U, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi oldu.Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220524/siddet-gordugu-esini-doven-ve-bicaklayan-kadin-kocasinin-sikayeti-uzerine-gozaltina-alindi-1056625108.html
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kadına şiddet, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, adana

Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı

15:16 24.05.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYAAdana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı
Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadını darbedip tecavüz girişiminde bulunduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden F.U. (42), bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den (45) kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Gökhan K. de yaşanan olay sırasında F.U'nun kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulundu.
Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlandı.
Uzlaşmanın ardından F.U, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi oldu.
Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına aldı.
Şiddet gördüğü eşini döven ve bıçaklayan kadın, kocasının şikayeti üzerine gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
TÜRKİYE
Şiddet gördüğü eşini döven ve bıçaklayan kadın, kocasının şikayeti üzerine gözaltına alındı
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