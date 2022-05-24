https://tr.sputniknews.com/20220524/adanada-darbettigi-kadina-tecavuz-girisiminde-bulundugu-one-surulen-zanli-yakalandi-1056632354.html

Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Adana'da darbettiği kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadını darbedip tecavüz girişiminde bulunduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T15:16+0300

2022-05-24T15:16+0300

2022-05-24T15:16+0300

türkiye

kadına şiddet

kadına yönelik taciz

kadına yönelik şiddet

kadına karşı şiddet

adana

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Adana'da, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden F.U. (42), bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den (45) kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.Gökhan K. de yaşanan olay sırasında F.U'nun kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulundu.Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlandı.Uzlaşmanın ardından F.U, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi oldu.Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına aldı.

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türkiye

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