https://tr.sputniknews.com/20220524/adliye-personeli-tur-vaadiyle-kandirildi-yaniniza-5-litre-su-alin-1056620840.html

Adliye personeli tur vaadiyle kandırıldı: 'Yanınıza 5 litre su alın'

Adliye personeli tur vaadiyle kandırıldı: 'Yanınıza 5 litre su alın'

Trenle Güneydoğu Anadolu turu, sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahati vaat edilen Ankara Adliyesi çalışanları aylar öncesinden paralarını... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T09:34+0300

2022-05-24T09:34+0300

2022-05-24T09:34+0300

türkiye

ankara

güneydoğu anadolu

kuzey kıbrıs

tur

tren

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Ankara'da adliyede çalışan personeller Güneydoğu ve Kıbrıs seyahati turu için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi.Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira ve ardından düzenlenecek olan Kıbrıs seyahati için ise 4 bin 550 lira ödeme yapıldı. 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seyahat için hazırlıklar yapıldı ancak seyahat günler kala iptal edildi.Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre; durumdan şüphelenen adliye personeli, adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrendi. Dolandırıldıklarını anlayan aralarında hakim ve savcıların da olduğu mağdurlar, turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında şikayette bulundular.'Yanınıza 5 litre su alın'Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan "Seyahatte yanımıza neler almalıyız?" başlıklı bir video mesaj gönderdi. Rıdvan Ç., gönderdiği mesajda, programda herhangi bir pürüz bulunmadığını belirterek, "Yarın size buluşma saatini göndereceğim. Trende yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Bu Doğu Ekspresi gibi bir tren değildir. Bu Güney Ekspresidir. Bir de yanınıza mutlaka 5 litrelik su alın" ifadelerini kullandı.'Hakkınızı helal edin'Bu mesajdan birkaç gün sonra yeni bir video mesaj gönderen Rıdvan Ç., yaşanan bazı problemlerden ötürü turun iptal edildiğini duyurdu. Helallik isteyen Rıdvan Ç., "Değerli misafirlerim hepinize günaydınlar. Şu süreçte annemin rahatsızlığı ve içsel problemlerim hep üst üste geliyordu. Maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı turumuzu iptal etmek zorundayız. Hayatımda hiç böyle bir problemle karşılaşmadım. Gerek havayolu firmasıyla gerek tren kompartıman sayısıyla gerek bazı otellerle hiç olmayacak bazı problemler çıktı. Bu yüzden turumuzu iptal etmek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Bütün misafirlerimin geri ödemesi kademeli olarak yapılacaktır. Ankara dışından gelen misafirlerimin de bütün yol masrafları karşılanacaktır. Birkaç gün dinleneceğim. Kendimi toparlamam lazım, çok kötüyüm. Hepinizden özür diliyorum" dedi.Mağdurların şikayetinin ardından turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

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ankara, güneydoğu anadolu, kuzey kıbrıs, tur, tren