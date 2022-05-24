Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220524/ak-parti-sozcusu-celik-kilicdaroglunun-beyanlari-iftira-kampanyasidir-1056633928.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun beyanları iftira kampanyasıdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun beyanları iftira kampanyasıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi ve "Kılıçdaroğlu’nun beyanları iftira... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T15:43+0300
2022-05-24T15:56+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
ömer çelik
ak parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_0461b86055b18350107c682fc5ddcd05.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin grup toplantısında "Akşam 22'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" ifadelerini kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, sosyal medya hesabından yanıt verdi."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları da kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220524/kilicdaroglu-vatandaslarimiz-hazirlikli-olsun-elektrige-zam-gelecek-1056630413.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_e1ff3e3685bd03780c0bea819c234247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, ömer çelik, ak parti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu’nun beyanları iftira kampanyasıdır

15:43 24.05.2022 (güncellendi: 15:56 24.05.2022)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
Abone olTelegram
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki sözlerine yanıt verdi ve "Kılıçdaroğlu’nun beyanları iftira kampanyasıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin grup toplantısında "Akşam 22'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim, milletimi de bekliyorum. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde" ifadelerini kullanan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, sosyal medya hesabından yanıt verdi.
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir" ifadelerini kullanan Çelik, şunları da kaydetti:
"Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili “kaçacak” ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti. Ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini, kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür. Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır. Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir. CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın haketmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanımıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Akşam saat 22:00'de bir kaçışın anatomisini açıklayacağım
14:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала