https://tr.sputniknews.com/20220524/atina-belediye-baskani-erdoganin-iki-halk-arasindaki-iliskileri-rehin-almasina-izin-veremeyiz-1056638478.html

Atina Belediye Başkanı: Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz

Atina Belediye Başkanı: Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz

Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın iki halk arasındaki... 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T18:21+0300

2022-05-24T18:21+0300

2022-05-24T18:22+0300

türkiye

izmir

yunanistan

türkiye

atina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056638536_0:65:557:378_1920x0_80_0_0_380739ca4d5263257f81cbb7f8d0c7ce.png

İzmir Büyükeşhir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediyesi'ni ziyaret etti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis İzmirli mevkidaşını kapıda karşıladı.Ziyaretin gündeminde iki şehirde turizmin gelişmesiyle ilgili konuların yanı sıra kültürle ilgili konular da vardı.Görüşme sonrası Instagram hesabından Soyer ile fotoğrafını paylaşan Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak şunları kaydetti:Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz. İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran yerel yönetim temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğudur. Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız @tuncsoyer ile bu konuda anlaştık."

türkiye

izmir

yunanistan

atina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, yunanistan, türkiye, atina