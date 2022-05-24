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https://tr.sputniknews.com/20220524/atina-belediye-baskani-erdoganin-iki-halk-arasindaki-iliskileri-rehin-almasina-izin-veremeyiz-1056638478.html
Atina Belediye Başkanı: Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz
Atina Belediye Başkanı: Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz
Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın iki halk arasındaki... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T18:21+0300
2022-05-24T18:22+0300
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İzmir Büyükeşhir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediyesi'ni ziyaret etti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis İzmirli mevkidaşını kapıda karşıladı.Ziyaretin gündeminde iki şehirde turizmin gelişmesiyle ilgili konuların yanı sıra kültürle ilgili konular da vardı.Görüşme sonrası Instagram hesabından Soyer ile fotoğrafını paylaşan Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak şunları kaydetti:Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz. İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran yerel yönetim temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğudur. Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız @tuncsoyer ile bu konuda anlaştık."
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Atina Belediye Başkanı: Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz

18:21 24.05.2022 (güncellendi: 18:22 24.05.2022)
© instagram/kostasbakoyannisİzmir Belediye Başkanı ve Atina Belediye Başkanı
İzmir Belediye Başkanı ve Atina Belediye Başkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© instagram/kostasbakoyannis
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Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" dedi.
İzmir Büyükeşhir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Atina Belediyesi'ni ziyaret etti. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis İzmirli mevkidaşını kapıda karşıladı.
Ziyaretin gündeminde iki şehirde turizmin gelişmesiyle ilgili konuların yanı sıra kültürle ilgili konular da vardı.

Görüşme sonrası Instagram hesabından Soyer ile fotoğrafını paylaşan Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak şunları kaydetti:
Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz. İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran yerel yönetim temsilcileri olarak bizlerin sorumluluğudur. Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız @tuncsoyer ile bu konuda anlaştık."
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