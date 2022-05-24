https://tr.sputniknews.com/20220524/ayasofyada-yeni-tahribat-iddiasi-duvarlari-kaziyip-posete-doldurdular-1056614159.html

Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular

Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular

Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın duvarlarının kazındığı iddia edildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T00:06+0300

2022-05-24T00:06+0300

2022-05-24T00:16+0300

türkiye

ayasofya

tahribat

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Daha önce tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle gündeme gelen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağının da kırıldığı öne sürülmüştü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi su haznesiyle ilgili iddiayı yalanlamıştı.Vaziyet.com.tr'nin paylaştığı görüntülere göre, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığı tarihi yapıya ilişkin yeni bir tahribatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisindaki-tahribata-inceleme-1055683684.html

türkiye

ayasofya

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ayasofya, tahribat