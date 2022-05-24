https://tr.sputniknews.com/20220524/ayasofyada-yeni-tahribat-iddiasi-duvarlari-kaziyip-posete-doldurdular-1056614159.html
Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular
Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular
Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın duvarlarının kazındığı iddia edildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:06+0300
2022-05-24T00:06+0300
2022-05-24T00:16+0300
türkiye
ayasofya
tahribat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044838968_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_f899be425eb9cac29e49bac60e429f8a.jpg
Daha önce tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle gündeme gelen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağının da kırıldığı öne sürülmüştü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi su haznesiyle ilgili iddiayı yalanlamıştı.Vaziyet.com.tr'nin paylaştığı görüntülere göre, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığı tarihi yapıya ilişkin yeni bir tahribatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisindaki-tahribata-inceleme-1055683684.html
türkiye
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1c/1044838968_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_34943efc14df4f4f1d198396dddd1846.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayasofya, tahribat
Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular
00:06 24.05.2022 (güncellendi: 00:16 24.05.2022) Abone ol
Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın duvarlarının kazındığı iddia edildi.
Daha önce tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle gündeme gelen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağının da kırıldığı öne sürülmüştü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi su haznesiyle ilgili iddiayı yalanlamıştı.
Vaziyet.com.tr'nin paylaştığı görüntülere göre, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığı tarihi yapıya ilişkin yeni bir tahribatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.