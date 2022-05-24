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https://tr.sputniknews.com/20220524/ayasofyada-yeni-tahribat-iddiasi-duvarlari-kaziyip-posete-doldurdular-1056614159.html
Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular
Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular
Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın duvarlarının kazındığı iddia edildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T00:06+0300
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türkiye
ayasofya
tahribat
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Daha önce tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle gündeme gelen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağının da kırıldığı öne sürülmüştü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi su haznesiyle ilgili iddiayı yalanlamıştı.Vaziyet.com.tr'nin paylaştığı görüntülere göre, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığı tarihi yapıya ilişkin yeni bir tahribatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220419/ayasofya-camiinin-imparatorluk-kapisindaki-tahribata-inceleme-1055683684.html
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Ayasofya'da yeni tahribat iddiası: Duvarları kazıyıp poşete doldurdular

00:06 24.05.2022 (güncellendi: 00:16 24.05.2022)
© Sputnik / Онур Озовали / Fotoğraf bankasına girTurist, Rus turist, Ayasofya
Turist, Rus turist, Ayasofya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Онур Озовали
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Müze statüsünden çıkarılarak camiye dönüştürülen Ayasofya'nın duvarlarının kazındığı iddia edildi.
Daha önce tarihi 'İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesiyle gündeme gelen Ayasofya'da tarihi su haznesinin kapağının da kırıldığı öne sürülmüştü. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarihi su haznesiyle ilgili iddiayı yalanlamıştı.
Vaziyet.com.tr'nin paylaştığı görüntülere göre, 154 güvenlik kamerası, 68 güvenlik görevlisi ve turizm polislerinin görev yaptığı tarihi yapıya ilişkin yeni bir tahribatın olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.
Ayasofya'nın tarihi İmparatorluk Kapısı tahrip edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
YAŞAM
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
19 Nisan, 16:56
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