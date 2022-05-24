https://tr.sputniknews.com/20220524/baede-ilk-maymun-cicegi-vakasi-1056648462.html
BAE’de ilk maymun çiçeği vakası
BAE’de ilk maymun çiçeği vakası
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T23:08+0300
2022-05-24T23:08+0300
2022-05-24T23:08+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
salgın
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
vaka
vaka sayısı
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BAE'de Batı Afrika’dan gelen 29 yaşındaki bir kadına maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Ülkede tespit edilen ilk vaka olan kadına, gerekli tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi. Halen araştırılmakta olan birkaç düzine şüpheli vakaya ek olarak, dünya çapında yaklaşık 100 onaylanmış maymun çiçeği vakası kayıtlara geçerken, bugüne kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.Avrupa ve İngiltere, hastalığa yakalananlara aşı ve karantina öneriyorAvrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tüm şüpheli vakaların izole edilmesini ve yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı yapılmasını tavsiye ederken, İngiltere ise, yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı sunarken, enfekte olabilecek herkesin iyileşene kadar karantinaya girmesini tavsiye ediyor.Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Durum gelişiyor ve DSÖ, endemik olmayan ülkelerde sürveyans genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakası tespit edilmesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.DSÖ, her yıl yaklaşık bir düzine Afrika ülkesinde binlerce maymun çiçeği vakası odluğunu tahmin ediyor. Vakaların çoğu ise yılda yaklaşık 6 bin vaka ile Kongo ve yılda yaklaşık 3 bin vaka ile Nijerya'da tespit ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220524/15-ulkede-tespit-edilen-maymun-cicegi-hakkinda-bilinenler-1056641153.html
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maymun çiçeği virüsü, salgın, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), vaka, vaka sayısı
BAE’de ilk maymun çiçeği vakası
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Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.
BAE'de Batı Afrika’dan gelen 29 yaşındaki bir kadına maymun çiçeği virüsü tespit edildi. Ülkede tespit edilen ilk vaka olan kadına, gerekli tıbbi yardımın sağlandığı kaydedildi.
Halen araştırılmakta olan birkaç düzine şüpheli vakaya ek olarak, dünya çapında yaklaşık 100 onaylanmış maymun çiçeği vakası kayıtlara geçerken, bugüne kadar herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.
Avrupa ve İngiltere, hastalığa yakalananlara aşı ve karantina öneriyor
Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, tüm şüpheli vakaların izole edilmesini ve yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı yapılmasını tavsiye ederken, İngiltere ise, yüksek riskli temaslılara çiçek hastalığı aşısı sunarken, enfekte olabilecek herkesin iyileşene kadar karantinaya girmesini tavsiye ediyor.
Dünya Sağlı Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Durum gelişiyor ve DSÖ, endemik olmayan ülkelerde sürveyans genişledikçe daha fazla maymun çiçeği vakası tespit edilmesini bekliyor” ifadeleri kullanıldı.
DSÖ, her yıl yaklaşık bir düzine Afrika ülkesinde binlerce maymun çiçeği vakası odluğunu tahmin ediyor. Vakaların çoğu ise yılda yaklaşık 6 bin vaka ile Kongo ve yılda yaklaşık 3 bin vaka ile Nijerya'da tespit ediliyor.