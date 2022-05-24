Türkiye
SON DAKİKA| Kira artışlarıyla ilgili Bakan Kurum'un ev sahipliğinde saat 19.00'da toplantı yapılacak
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220524/bahceli-fiyat-artislarinin-onunu-arkasini-incelemek-durumundayiz-1056622361.html
Bahçeli: Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır
Bahçeli: Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır
MHP lideri Bahçeli, "Fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek durumundayız. Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T10:40+0300
2022-05-24T11:03+0300
politika
mhp
devlet bahçeli
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056432175_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cd4b87aa768baaf5606a229084cf603b.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
https://tr.sputniknews.com/20220523/mb-anketi-yil-sonu-enflasyon-beklentisi-yuzde-5792ye-cikti-1056587810.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1056432175_57:0:1169:834_1920x0_80_0_0_13a39319a62450d89593e804a63cb538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mhp, devlet bahçeli, tbmm

Bahçeli: Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır

10:40 24.05.2022 (güncellendi: 11:03 24.05.2022)
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "Fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek durumundayız. Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek durumundayız.
Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır.
Kiraların haksız hukuksuz artışlarının gerçek sebebi nedir?
Etiketlerin arkasında kim varsa suçludur. Cebini doldurmaya çalışanları rezil edeceğiz.
Milli güvenliğimiz neyse ekonomik güvenliğimiz de odur.
Son günlerde Sultan 2. Abdülhamid Han ile ilgili, aklı ve ahlakıyla imparatorluğu ayakta tutan hünkarımızı istibdat ile bir ananlar milli tarihimize yabancıların gözü ile bakan sefillerdir. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz.
Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin çekinceleri, haklı itirazları, muhatapları tarafından dikkate alınmadı. Finlandiya Cumhurbaşkanı görüşmeye hazır olduklarını söylemiş. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütleriyle yakınlığı saklanamaz. İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasında. Bilhassa İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kuluçkasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız hangi hakla beklenmektedir?
Market, alışveriş, enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2022
EKONOMİ
MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye çıktı
Dün, 10:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала