Bahçeli: Fiyat artışlarının geri planında Türkiye'den intikam almak isteyen mihraklar vardır

Son günlerde Sultan 2. Abdülhamid Han ile ilgili, aklı ve ahlakıyla imparatorluğu ayakta tutan hünkarımızı istibdat ile bir ananlar milli tarihimize yabancıların gözü ile bakan sefillerdir. Abdülhamid'i kim sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin çekinceleri, haklı itirazları, muhatapları tarafından dikkate alınmadı. Finlandiya Cumhurbaşkanı görüşmeye hazır olduklarını söylemiş. İsveç ve Finlandiya'nın bölücü terör örgütleriyle yakınlığı saklanamaz. İsveç PKK'nın önde gelen silah tedarikçileri arasında. Bilhassa İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kuluçkasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir. İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yaptırım uyguladığı biliniyorken, bu iki devletle NATO şemsiyesi altında eşit sorumluluklarla yer almamız hangi hakla beklenmektedir?