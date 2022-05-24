https://tr.sputniknews.com/20220524/bakan-cavusoglu-filistinli-kardeslerimizin-yaninda-olmaya-devam-edecegiz-1056631880.html

Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. 24.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-24T15:27+0300

2022-05-24T15:27+0300

2022-05-24T15:27+0300

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

filistin

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile ortak açıklama yaptı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:Bugün yaptığımız görüşmelerde gerek ortak komite toplantısında gerekse sabah ikili ilişkilerimizi ele almak için yaptığımız görüşmelerde, Filistin devlet kurumlarının ve ekonomisinin güçlendirilmesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. 10 tane belgeyi imzaladık. Bu belgeler hem ilişkilerimizin ahdi altyapısını güçlendirecek hem de farklı alanlarda ilişkilerimizi daha iyi noktalara taşıyacaktır.Türkiye, Filistin’in ikinci ticaret ortağı. Bugün özellikle ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar hedefine çıkarabileceğimizi konuştuk ve bu konuda her iki taraf da kendine güveniyor. Ticaret açığı bizim lehimize. Dolayısıyla biz bazı ürünler için kota artırımına gitmiştik. Filistin’in de Türkiye’ye ihracatını artırmak için elimizden gelen gayreti birlikte göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte Filistin’e bu anlamda destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek.Bugün Filistin’in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, zor şartlar altında yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracaktır. O nedenle Cenin serbest sanayi bölgesinin inşa edilmesi konusunu dün Kabine toplantımızda da ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şahsıma, Sanayi Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, TOBB Başkanı’na, tüm ilgili kişi ve kurumlara talimatı verdi. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmemiz lazım çünkü çok uzun zaman oldu. Daha fazla gecikmeye tahammülümüz yok.Ekonomik ilişkilerimizi ele almak için ilgili bakanlarımızla haziran sonunda, 29-30 Haziran tarihlerinde bir araya gelecek ve çok kıymetli Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da kardeş Filistin’i bu vesileyle ziyaret etmekten büyük mutluluk duyacak.Eğitim alanında da aynı şekilde işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Maarif Vakfı’mız bugünkü imzaladığımız anlaşmayla Filistin eğitimine destek verecek. Filistin devletinin yaptığı yatırımlara katkı sağlayacaktır. Ayrıca Filistinli gençlerin Türkiye’deki üniversitelere ilgi göstermesinden mutluluk duyuyoruz. O nedenle en çok Türkiye burslarından faydalanan öğrenciler yine Filistin’den.Türkiye’nin Filistin davasına verdiği önem herkes tarafından bilinir. Çünkü her zaman Türkiye Filistin davasını savunmada en önde olmuştur. Kardeşim Riyad Maliki ile de bu doğrultuda bakan olduğum günden bu yana omuz omuza çalışmaktayız.Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

türkiye

filistin

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mevlüt çavuşoğlu, filistin