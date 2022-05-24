Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220524/banka-onune-cadir-kurdu-gece-gunduz-eylem-nobetinde-1056623070.html
Banka önüne çadır kurdu, gece gündüz eylem nöbetinde
Banka önüne çadır kurdu, gece gündüz eylem nöbetinde
Erzurum’da 72 yaşındaki emekli Zekeriya Batmaz, özel bir bankaya maaşını taşıdıktan sonra çektiği kredinin sigorta parasının ve faizinin yüksek olması... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T11:46+0300
2022-05-24T11:46+0300
türkiye
banka
emekli
eylem
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056622972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43cc1e55a231ec6a04f3333655ecd288.jpg
Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası bir bankanın ‘emekli maaşını buraya taşı 3 bin TL promosyon’ reklamını görerek maaşını taşıdı. Bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başlayan Batmaz, gece gündüz banka önünde bekliyor.'Sonuç alana kadar devam edeceğim'Batmaz, "Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor. Maaşım elinde zaten alacağını almadığı zaman bizim bankadan paramızı almak gibi bir şansımız yok. Maaşımdan fazladan para kesiliyor, gerekçesini de kredi çektiğimizi gösteriyor. İspat için belge istediğimizde de mahkemeye ver diyor. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Sonuç alana kadar devam edeceğim. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Adamlar kanun bile tanımıyor” şeklinde konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056622972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4d85aef0948e83cde153a8846440bba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, emekli, eylem, çadır

Banka önüne çadır kurdu, gece gündüz eylem nöbetinde

11:46 24.05.2022
© İHA ERZURUM'DA 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ ZEKERİYA BATMAZ, ÖZEL BİR BANKAYA MAAŞINI TAŞIDIKTAN SONRA ÇEKTİĞİ KREDİNİN SİGORTA PARASININ VE FAİZİNİN YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE BANKA ÖNÜNE ÇADIR KURARAK EYLEME BAŞLADI.
ERZURUM'DA 72 YAŞINDAKİ EMEKLİ ZEKERİYA BATMAZ, ÖZEL BİR BANKAYA MAAŞINI TAŞIDIKTAN SONRA ÇEKTİĞİ KREDİNİN SİGORTA PARASININ VE FAİZİNİN YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE BANKA ÖNÜNE ÇADIR KURARAK EYLEME BAŞLADI. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
Erzurum’da 72 yaşındaki emekli Zekeriya Batmaz, özel bir bankaya maaşını taşıdıktan sonra çektiği kredinin sigorta parasının ve faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başladı.
Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası bir bankanın ‘emekli maaşını buraya taşı 3 bin TL promosyon’ reklamını görerek maaşını taşıdı. Bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başlayan Batmaz, gece gündüz banka önünde bekliyor.

'Sonuç alana kadar devam edeceğim'

Batmaz, "Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor. Maaşım elinde zaten alacağını almadığı zaman bizim bankadan paramızı almak gibi bir şansımız yok. Maaşımdan fazladan para kesiliyor, gerekçesini de kredi çektiğimizi gösteriyor. İspat için belge istediğimizde de mahkemeye ver diyor. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Sonuç alana kadar devam edeceğim. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Adamlar kanun bile tanımıyor” şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала