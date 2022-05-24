https://tr.sputniknews.com/20220524/banka-onune-cadir-kurdu-gece-gunduz-eylem-nobetinde-1056623070.html
Banka önüne çadır kurdu, gece gündüz eylem nöbetinde
Banka önüne çadır kurdu, gece gündüz eylem nöbetinde
Erzurum’da 72 yaşındaki emekli Zekeriya Batmaz, özel bir bankaya maaşını taşıdıktan sonra çektiği kredinin sigorta parasının ve faizinin yüksek olması... 24.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-24T11:46+0300
2022-05-24T11:46+0300
2022-05-24T11:46+0300
türkiye
banka
emekli
eylem
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056622972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_43cc1e55a231ec6a04f3333655ecd288.jpg
Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası bir bankanın ‘emekli maaşını buraya taşı 3 bin TL promosyon’ reklamını görerek maaşını taşıdı. Bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başlayan Batmaz, gece gündüz banka önünde bekliyor.'Sonuç alana kadar devam edeceğim'Batmaz, "Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor. Maaşım elinde zaten alacağını almadığı zaman bizim bankadan paramızı almak gibi bir şansımız yok. Maaşımdan fazladan para kesiliyor, gerekçesini de kredi çektiğimizi gösteriyor. İspat için belge istediğimizde de mahkemeye ver diyor. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Sonuç alana kadar devam edeceğim. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Adamlar kanun bile tanımıyor” şeklinde konuştu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1056622972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4d85aef0948e83cde153a8846440bba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
banka, emekli, eylem, çadır
Banka önüne çadır kurdu, gece gündüz eylem nöbetinde
Abone ol
Erzurum’da 72 yaşındaki emekli Zekeriya Batmaz, özel bir bankaya maaşını taşıdıktan sonra çektiği kredinin sigorta parasının ve faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başladı.
Erzurum’da yaşayan emekli 72 yaşındaki tesisat ustası bir bankanın ‘emekli maaşını buraya taşı 3 bin TL promosyon’ reklamını görerek maaşını taşıdı. Bankanın daha sonra verdiği promosyonu geri alması üzerine ve çektiği kredinin sigorta ücreti ile faizinin yüksek olması nedeniyle banka önüne çadır kurarak eyleme başlayan Batmaz, gece gündüz banka önünde bekliyor.
'Sonuç alana kadar devam edeceğim'
Batmaz, "Biz emekliyiz. Banka bir reklam vardı. Reklam camına bir reklam yapıştırmıştı ‘Maaşını bankaya al 3 bin TL’yi al’ diye. 3 bin TL’ye kapıldık emekli maaşımızı buraya aktardık. Bir ay sonra o parayı geri aldılar. Emekli maaşımız yetmediğinden dolayı kredi kullandık. Kredilemiz 11 bin TL onun yanında 5 bin 500 lira sigorta parası istiyor. Burada 60 yaş altı ve üstü olarak emekli kredilerini bölmüşler. 60 yaş üstünün ölüm riski fazla olduğu için sigorta parası fazla oluyor. 5 bin 500 lira sigorta parası eklediler. 48 ay vade ile para 22 bin liraya çıktı. Aldığım para 11 bin TL. Ben bugüne kadar 40 bin lira ödedim. Halen daha banka benden 14 bin lira para istiyor. Maaşım elinde zaten alacağını almadığı zaman bizim bankadan paramızı almak gibi bir şansımız yok. Maaşımdan fazladan para kesiliyor, gerekçesini de kredi çektiğimizi gösteriyor. İspat için belge istediğimizde de mahkemeye ver diyor. Mağdur olduk, 2 gündür çadır kurdum. Sonuç alana kadar devam edeceğim. Benim gibi yüzlerce vatandaş var. Adamlar kanun bile tanımıyor” şeklinde konuştu.